Нобелевскую премию мира дали борцам с ядерным оружием из Японии

Нобелевский комитет присудил премию мира японскому движению хибакуся — жертвам ядерных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. Сделав это, он предостерег мир от распространения и применения ядерного оружия

Глава Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес объявляет о присуждении Нобелевской премии мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo, Осло (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Нобелевскую премию мира в 2024 году получила японская организация Nihon Hidankyo — она была основана людьми, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году (хибакуся — «люди, подвергшиеся воздействию взрыва»), и выступает за запрет ядерного оружия по всему миру. Как сказано на сайте Нобелевского комитета, премию ей дали «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства очевидцев того, почему ядерное оружие не должно быть использовано снова».

Расширенное название Nihon Hidankyo — Японская конфедерация организаций жертв атомных и водородных бомб, хибакуся создали ее вместе с жертвами ядерных испытаний в Тихом океане в 1956 году; это крупнейшая и самая влиятельная подобная организация в Японии. Опираясь на личные истории и создавая образовательные программы, хибакуся смогли сформировать движение по противодействую ядерному оружию во всем мире, отмечает комитет. «Хибакуся помогают нам описывать неописуемое, думать о немыслимом и каким-то образом осознавать непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием, — сказано в его сообщении. — <...> Присуждая Нобелевскую премию мира этого года Nihon Hidankyo, Норвежский Нобелевский комитет хочет почтить всех выживших, кто, несмотря на физические страдания и болезненные воспоминания, решил использовать свой опыт для взращивания надежды и вовлеченности в дело мира».

Ядерное оружие не применяли почти 80 лет — хибакуся внесли в это большой вклад, и тем тревожнее, продолжает Нобелевский комитет, что сегодня табу на использование такого оружия находится под давлением. «Ядерные державы модернизируют и совершенствуют свои арсеналы; новые страны, похоже, готовятся к приобретению ядерного оружия; и высказываются угрозы использования ядерного оружия в продолжающихся войнах. В этот момент человеческой истории стоит напомнить себе, что такое ядерное оружие: самое разрушительное оружие, которое когда-либо видел мир», — подчеркивает Нобелевский комитет. Две американские атомные бомбы убили около 120 тыс. жителей Хиросимы и Нагасаки, примерно столько же человек погибли от ожогов и лучевой болезни в последующие месяцы и годы; современные атомные бомбы гораздо мощнее, чем те, что США применили в 1945 году, — они могут уничтожить миллионы людей и катастрофически повлиять на климат, говорится в заявлении комитета.

Лауреата Нобелевской премии мира объявляют в первую пятницу октября. Кто конкретно претендует на победу, не известно: полный список претендентов опубликуют лишь через 50 лет после вручения. По информации The Time, в этом году в Нобелевский комитет поступило 286 номинаций на этот приз, 89 из них — организации (для сравнения, в прошлом году была подана 351 заявка). В числе номинантов издание называло Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека; так называемые комнаты быстрого реагирования в Судане (Sudan’s Emergency Response Rooms) — пространства, которые волонтеры открыли на фоне «одного из худших гуманитарных кризисов в мире» и которые решают такие задачи, как ремонт линий электропередачи и предоставление медицинской помощи, продовольствия, воды и защиты населению; Международный суд ООН; Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и его главу Филиппа Лаззарини; ЮНЕСКО и Совет Европы; президента Украины Владимира Зеленского.

Премию мира вручают с 1901 года. Как завещал в 1895-м ее создатель, шведский предприниматель и филантроп Альфред Нобель, награду должен получить тот, кто добился наибольших успехов или сделал больше других «в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». За 123 года комитет вручил 104 премии 141 лауреату. Если же, по его оценке, нет достойного кандидата, премию откладывают на следующий год. При этом 70 премий присудили одному лауреату, 31 разделили между двумя, а три — между тремя. В последнем случае их распределили так:

1994 год — председателю Организации освобождения Палестины Ясиру Арафату и премьер-министрам Израиля Шимону Пересу и Ицхаку Рабину за усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Премию дали после того, как в 1993 году стороны достигли в Осло соглашений, которые обозначили пути к урегулированию арабо-израильского конфликта. В 1995-м Ицхак Рабин был убит.

2011 год — президенту Либерии Эллен Джонсон-Серлиф, либерийской активистке Лейме Гбови и йеменской правозащитнице Тавакуль Карман, за ненасильственную борьбу за права женщин.

2022 год — российскому центру «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому (приговорен в Белоруссии к десяти годам лишения свободы) и украинскому Центру гражданских свобод (признан нежелательной организацией и запрещен в России).

В прошлом году премию получила иранская активистка Наргиз Мохаммади, которую в 2016-м власти приговорили к 16 годам тюрьмы, за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех».

Из России помимо ликвидированного «Мемориала» премию мира получили еще два кандидата. В 1993 году ее присудили первому президенту СССР Михаилу Горбачеву «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». В 2021-м премию получил журналист, бывший главный редактор «Новой газеты» (лишена аккредитации СМИ) Дмитрий Муратов, признанный в России иноагентом, за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая служит предпосылкой демократии и установления прочного мира».

И хотя Нобелевский комитет в основном выбирает правозащитников и гуманитарные международные организации (так, Международный комитет Красного Креста получал премию трижды), однако некоторые его решения вызывают неоднозначную реакцию. Так было, например, с присуждением премии Ясиру Арафату и экс-лидеру США Бараку Обаме в первый год его президентства, а также в 2019 году премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за разрешение конфликта с Эритреей, который на следующий же год разгорелся с новой силой.