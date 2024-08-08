Нобелевский лауреат вернулся в Бангладеш, чтобы возглавить правительство

Юнус говорил, что не намерен претендовать на другую должность, кроме главного советника временного правительства Бангладеш. Ранее экс-премьер Хасина на фоне протестов улетела в Индию, а парламент был распущен

Мухаммад Юнус (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, который станет главным советником временного правительства Бангладеш и возглавит его в таком качестве, вернулся в страну, передает Reuters.

«Какой бы путь ни указали нам наши студенты, мы будем двигаться вперед в этом направлении», — заявил экономист журналистам в аэропорту, где его встречали высокопоставленные военные офицеры и лидеры студентов-протестующих.

Юнус будет приведен к присяге в качестве главного советника временного правительства в 14:30 по Гринвичу (17:30 мск) в официальной резиденции президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина. Ранее он говорил, что не намерен претендовать на другую должность. О плане назначить его главой временного правительства объявляли координаторы студенческого движения Нахид Ислам, Асиф Махмуд и Абу Бакр Маджумдар.

Партия экс-премьера Шейх Хасины «Авами лиг» не будет представлена во временном правительстве. Ее сын, Саджиб Джой, накануне заявил, что партия не сдалась и готова вести переговоры с оппонентами и временным правительством. «Я сказал, что моя семья больше не будет участвовать в политике, но из-за того, что лидеры нашей партии и рабочие подвергаются нападкам, мы не можем сдаться», — сказал он.

В Бангладеш с конца июля продолжаются протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на госдолжности, однако протесты все равно продолжились. 5 августа на их фоне Хасина ушла в отставку и улетела из страны в Индию. В результате на встрече Шахабуддина с лидерами политических партий Бангладеш и представителями гражданского общества было решено распустить парламент и сформировать временное правительство.