Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией. Соответствующее заявление опубликовано на странице правительства в X.

«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», — сказано в сообщении.

В правительстве Пакистана также отметили, что президент США «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость» взаимодействуя одновременно и с Исламабадом, и с Нью-Дели путем дипломатии. Действия Трампа привели к деэскалации конфликта между двумя государствами, добавили там.

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