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Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией. Соответствующее заявление опубликовано на странице правительства в X.

«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», — сказано в сообщении.

В правительстве Пакистана также отметили, что президент США «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость» взаимодействуя одновременно и с Исламабадом, и с Нью-Дели путем дипломатии. Действия Трампа привели к деэскалации конфликта между двумя государствами, добавили там.

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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