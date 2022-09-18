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В Иране начались протесты после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба

Махса Амини была задержана полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Через несколько дней ее в состоянии комы доставили в больницу, где она и скончалась. На западе Ирана — родине девушки, — начались акции протеста
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Иранские полицейские применили слезоточивый газ для разгона акции протеста на западе Ирана, состоявшейся после похорон 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов. Об этом сообщает Al Jazeera.

Махса Амини приехала в Тегеран на прошлой неделе и была задержана полицией нравов, когда выходила из метро со своим братом. Причиной задержания стал неправильно надетый хиджаб, ношение которого обязательно для всех женщин в Иране после Исламской революции 1979 года.

По данным телеканала, несмотря на заявления иранских властей о том, что смерть девушки наступила от сердечного приступа, в родном городе девушки Секкезе и других городах на западе Ирана начались масштабные акции протеста. Люди собирались вокруг административных зданий и выкрикивали антивластные лозунги, а некоторые женщины в знак солидарности снимали и подкидывали свои платки вверх. Кроме того, в соцсетях появился флешмоб, где девушки сжигают хиджабы и остригают волосы.

Родственники Мазсы Амини сообщили Al Jazeera, что у нее не было проблем со здоровьем. «Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — рассказали родные девушки.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Смерть Махсы Амини уже прокомментировали высокопоставленные лица в США. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в Twitter, что девушка погибла из-за избиения сотрудниками полиции нравов и обвинил Иран в нарушении прав человека. Спецпосланник США по Ирану Роберт Малли назвал гибель девушки «ужасной» и призвал найти виновных.

Назидательный патруль Сил правопорядка Исламской Республики Иран (полиция нравов) — правоохранительный орган под контролем МВД Ирана. Был выделен в отдельную структуру в 2005 году. В задачи Назидательного патруля входят обеспечение надлежащего дресс-кода по шариату граждан Ирана и иностранных граждан в общественных местах.

Основанием для задержания женщин являются непокрытая голова, недостаточно хорошо надетый платок или хиджаб, одежда оставляющая непокрытым аврат, и в некоторых случаях за «близкое общение с незнакомым мужчиной».

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