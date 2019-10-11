Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Абий Ахмед Али вступил в должность в апреле 2018 года. Он заключил мирный договор с соседней Эритреей и провел ряд реформ, направленных на либерализацию общественной и политической жизни Эфиопии, указал Нобелевский комитет

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Нобелевский комитет.

Абий Ахмед получил премию «за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».

Как указано на сайте комитета, его решение также связано с желанием отметить всех тех, кто работает над установлением мира в Эфиопии и востоке Африки в целом. Помимо мирного договора с Эритреей, комитет также отметил, что после вступления в должность в апреле 2018 года Абий Ахмед инициировал «важные» реформы, которые дали многим гражданам страны надежду на «лучшую жизнь и светлое будущее».

В частности, премьер-министр амнистировал «тысячи политических заключенных», прекратил цензуру в СМИ, легализовал выведенных за рамки закона оппозиционные группы и «существенно увеличил влияние женщин на политическую жизнь Эфиопии» (половина министров в стране — женщины).