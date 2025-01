Что такое Панамский канал и зачем он Дональду Трампу

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Содержание:

Что такое Панамский канал?

Панамский канал — это судоходный канал шлюзового типа, принадлежащий Панаме, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. Он был построен по проекту Соединенных Штатов и открылся в августе 1914 года. Наряду с Суэцким каналом является одним из важнейших искусственных судоходных путей в мире.

Панамский канал имеет протяженность 81,6 километра, в том числе по суше — 65,2 км. Обычно суда проходят этот путь за 8–10 часов, вместе с ожиданием время может достигать 25 часов. Максимальная суточная пропускная способность канала составляет около 36-38 различных судов. Однако это число варьируется в зависимости от различных факторов, в том числе погоды, поскольку она может влиять на уровень воды в канале. Так, с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года через канал прошло 11 240 судов. Это на 20% ниже показателей аналогичного периода 2022–2023 годов, когда количество судов составило 14 080. Основной причиной стало снижение уровня воды в результате засухи.

Параллельно каналу проходят железнодорожная линия длиной 76,6 км и автомагистраль.

История строительства Панамского канала

Мысль о строительстве водного маршрута, соединяющего Атлантический и Тихий океаны, возникла еще в начале XVI столетия, после того как испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перешеек в 1513 году. Однако тогда еще не было технологий, необходимых для воплощения этого замысла, и реализовать его удалось только в конце XIX века. При этом с 1835 года правящие круги США и общественность отдавали предпочтение идее построить канал через Никарагуа.

Первую попытку создания Панамского канала предприняли французы в 1879 году в рамках концессионного соглашения с правительством Колумбии. Основой для будущего водного пути стал проект инженера Фердинанда де Лессепса, ранее руководившего строительством Суэцкого канала в Египте. Французские инженеры выбрали концепцию канала без использования шлюзовых систем, планируя создать судоходный путь на уровне моря.

Работы по возведению канала стартовали в марте 1881 года. К 1888 году удалось завершить лишь треть всех запланированных задач. Из-за инженерно-конструкторских изъянов, высокой смертности рабочих, коррупции и некомпетентности руководства компания, ответственная за реализацию проекта — Всеобщая компания Панамского межокеанского канала (фр. La Compagnie Universelle du Canal Interocéanique) — обанкротилась, и в 1889 году все строительные работы на перешейке пришлось остановить. В дальнейшем во Франции начались судебные разбирательства против руководства компании, были вскрыты факты подкупа парламентариев, членов правительства и прессы.

В 1894 году была создана новая компания, решившая реализовать проект с использованием шлюзовой системы. Однако к 1898 году большая часть изначального бюджета была исчерпана, и руководство решило продать проект США. Именно американские специалисты впоследствии завершили строительство водного пути.

Где находится Панамский канал на карте

Панамский канал расположен на одноименном перешейке, представляющем собой самую узкую часть Центральной Америки. Он простирается от города Колон на атлантическом побережье до столицы государства — города Панамы, находящегося на тихоокеанском берегу.

Кто построил Панамский канал

Проект Панамского канала был реализован под руководством американских специалистов. Строительство длилось с 1904 по 1914 годы. Одним из ключевых участников проекта стал главный инженер Джон Стивенс (1905-1907), который сумел убедить президента США Теодора Рузвельта в целесообразности возведения шлюзов вместо сооружения канала на уровне моря. Стивенс аргументировал свое предложение меньшими финансовыми расходами и повышенными мерами безопасности. Кроме того, он рассчитал, что при выборе варианта маршрута на уровне моря завершение работ могло затянуться вплоть до 1924 года.

Разница между уровнем Панамского канала и уровнем моря достигает около 26 метров, поэтому судам требуется преодолеть ее, чтобы пройти весь маршрут. Достигается это посредством специальной системы шлюзов.

Открытие канала состоялось 15 августа 1914 года. Реализация проекта обошлась в $387 млн. На тот момент это был самый дорогой строительный проект в истории Соединенных Штатов. Однако эта сумма оказалась на $23 млн ниже оценки финальной стоимости, сделанной в 1907 году.

На пике работ в августе 1913 года над сооружением канала трудились почти 40 тыс. человек. Согласно больничным записям, в период американского строительства от тропических болезней и несчастных случаев погибло 5609 человек, однако многие исследователи считают эту цифру заниженной. Если добавить к этому число погибших во французский период, то общее число погибших составило около 25 тыс. человек.

Модернизация Панамского канала

В 1914 году были построены три шлюза: «Гатун» на атлантической стороне, а также «Педро-Мигель» и «Мирафлорес» на тихоокеанской. Эти шлюзы были спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать прохождение судов различного типа и размеров. Наибольшие суда, способные проходить через них, получили обозначение «Панамакс» (Panamax).

Во второй половине 2000-х годов было решено модернизировать Панамский канал. Работы начались в 2009 году. Общая стоимость проекта составила 5,25 миллиарда долларов. В ходе работ, завершенных к июню 2016 года, были сооружены новые шлюзы — «Коколи» и «Агуа-Клара», а также расширены действующие.

Благодаря этим изменениям, через канал могут проходить более крупные суда, соответствующие стандарту «Новый Панамакс» (Neopanamax). Они имеют увеличенный дедвейт (англ. deadweight, DWT) — предельную массу полезного груза судна, измеряемую в тоннах. Также выросла вместимость, измеряемая в двадцатифутовом эквиваленте (TEU) — стандартном размере (6,1 м в длину (20 футов), 2,44 м в ширину, 2,59 м в высоту) контейнера.

Параметр Panamax Neopanamax Водоизмещение 80 000 DWT 120 000 DWT Длина 294,13 м 370,33 м Ширина 30,48 м 51,25 м Осадка 12,04 м 15,24 м Высота 57,91 м 57,91 м Вместимость 5 000 TEU 13 000 TEU

Расширение канала позволило осуществлять транзит крупных контейнеровозов, нефтяных танкеров, а также судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Так, через судоходный путь способно пройти более 90% мирового флота судов, осуществляющих перевозку СПГ.

Кому принадлежит Панамский канал

В настоящее время Панамский канал управляется Панамой. До 1979 года управление каналом полностью находилось в руках Соединенных Штатов, а в 1979-1989 годы — совместной панамско-американской комиссии. Право на строительство и эксплуатацию канала США получили в 1903 году по договору Хея — Бюно-Варильи, подписанному государственным секретарем США Джоном Хеем и послом Панамы Филиппом-Жаном Бюно-Варьельей. Первоначально американцы планировали заключить соглашение с Колумбией, департаментом которой тогда являлась Панама, однако сенат этой страны отказался ратифицировать документ. В связи с этим США поддержали отделение Панамы в ноябре 1903 года и в том же месяце подписали договор с ее правительством, которое представлял французский инженер и участник строительства канала Филипп-Жан Бюно-Варилья. По договору Панама получила единовременную компенсацию в размере $10 млн, а с 1913-го США ежегодно выплачивали арендную плату за пользование каналом в размере $250 тыс. (в 1936-м она была повышена до $430 тыс., в 1955-м — до $1,93 млн). Но поскольку Бюно-Варилья действовал без формального одобрения панамских властей и на тот момент проживал вне Панамы уже 17 лет, то после открытия водного пути в 1914 году у политических сил и населения Панамы появились сомнения относительно легитимности договора.

Отношения между Соединенными Штатами и Панамой становились все более напряженными из-за американского контроля над зоной канала. Она включала в себя сам судоходный путь и прилегающую территорию шириной около 8 км (5 миль) с каждой стороны от центральной линии канала, исключая города Панама и Колон. Вопрос национализации водного пути постоянно поднимался властями республики. Вспыхнувшие в 1964 году столкновения между гражданами США и панамцами, вызванные спором вокруг права поднимать панамский флаг в зоне канала, привели к временному разрыву дипломатических связей между двумя государствами.

Вашингтон осознавал риск усиления антиамериканских настроений и начал переговоры с Панамой, направленные на изменение статуса канала. В итоге в сентябре 1977 года лидер Панамы Омар Торрихос и американский президент Джимми Картер подписали два соглашения:

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, по которому США лишились возможности размещать военные объекты на территории зоны канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути.

Договор о Панамском канале, который устанавливал, что зона канала прекратит существование с 1 октября 1979 года, а само инфраструктурное сооружение будет полностью передано под управление панамцам 31 декабря 1999 года.

После гибели Торрихоса в 1981 году отношения между США и Панамой вновь обострились. В декабре 1989 года президент Джордж Буш-старший санкционировал вторжение в Панаму с целью сместить ее лидера Мануэля Норьегу. Впоследствии отношения нормализовались, и с 1999 года управление каналом осуществляет Панама через специально созданную государственную компанию — Администрацию Панамского канала.

Значение Панамского канала

Канал позволяет избегать плавания вокруг мыса Горн (южная оконечность Южной Америки) и мыса Доброй Надежды (южная точка Африки). Это сокращает время на перевозку грузов и расходы на топливо, а также помогает смягчить воздействие глобальных морских перевозок на окружающую среду, способствуя снижению выбросов углекислого газа. Так, строительство канала привело к сокращению морского пути от восточного до западного берега США с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км, а среднее время в пути из Азии в Атлантический океан занимает около 26 дней вместо 39 суток.

В топ-3 стран по происхождению и месту назначения товаров, которые перевозятся через Панамский канал, входят США (71,5% грузов), Китай и Япония. При этом чаще всего через судоходный путь осуществляются транспортировка нефти и нефтепродуктов, а также контейнерные перевозки товаров. Основными точками назначения поставок являются порты на восточном побережье США и Азии. С момента постройки сооружения в среднем за год через него проходит 2,5 процента мировой морской торговли, канал обеспечивает 40% контейнеровых перевозок США.

Военную значимость канал подтвердил еще в период Второй мировой войны, когда он использовался союзниками, в первую очередь Соединенными Штатами. Вашингтон также активно осуществлял военные поставки через этот водный путь в период Корейской (1950–1953) и Вьетнамской (1955–1975) войн. Передав контроль над каналом Панаме, США сохранили за собой право транзита военных судов через него, чем пользуются и сегодня.

Панамский канал и Трамп

В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп обратился к властям Панамы с требованием уменьшить, по его мнению, неоправданно завышенные сборы за использование канала, пригрозив тем, что в противном случае Соединенные Штаты могут настаивать на возвращении канала под свое управление. Так, стоимость проводки судна типа «Новый Панамакс» вместимостью более 10 тыс. TEU (сюда же входят и крупные нефтяные танкеры) составляет $300 тыс.

Кроме того, Трамп выразил озабоченность по поводу возможного контроля Китая над каналом и предположительного присутствия там китайских военных, хотя представители Панамы отрицают подобные утверждения. Согласно информации The New York Times, управление двумя портами на противоположных концах канала осуществляет компания Hutchison Ports PPC, являющаяся дочерним предприятием гонконгской корпорации CK Hutchison Holdings. Последняя, в свою очередь, сотрудничает с Aviation Industry Corporation of China, одной из ведущих китайских оборонных фирм. Трамп также отметил, что Панамский канал и Гренландия необходимы США из соображений экономической и военной безопасности.

В ответ президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что судоходный путь полностью принадлежит его стране. Глава панамского МИД Хавьер Мартинес-Ача Васкес утверждал, что между властями его страны Трампом не было никаких контактов по этому поводу. Министр подчеркнул, что судоходный путь находится «только в панамских руках, и так будет и впредь».