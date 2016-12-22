Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием

Лауреатами Нобелевской премии мира 2018 года стали конголезец Денис Мукенгере Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад Басе Таха

Надя Мурад Басе Таха (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год врача из Демократической Республики Конго (ДРК) Дениса Муквеге и иракскую правозащитницу езидского происхождения Надю Мурад Басе Таха.

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что награда присуждена им «за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов».

«Каждый из них по-своему помог привлечь внимание к сексуальному насилию в военное время, с тем чтобы насильников можно было бы привлечь к ответственности за их действия», — говорится в сообщении Норвежского нобелевского комитета.

Надя Мурад — представительница езидского меньшинства в Ираке, в 2014 году была захвачена боевиками «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) и в течение нескольких месяцев удерживалась в сексуальном рабстве, пока не смогла бежать. После побега женщина стала одним из главных свидетелей, сообщивших о злодеяниях, творимых исламистами в отношении езидов вообще и езидских женщин в частности.

«Она отказалась следовать социальным нормам, которые требуют от женщин сохранять молчание, стыдясь того, что сделали с ними. Она выказала необыкновенную храбрость, рассказывая о своих страданиях и выступая от имени других жертв», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Правительство Ирака номинировало Мурад на получение Нобелевской премии мира еще в 2016 году.

Денис Муквеге, который во время гражданской войны в ДРК в 1998–2002 годах оказывал помощь оказавшимся жертвами насилия со стороны вооруженных людей женщинам, номинировался на Нобелевскую премию мира еще в 2013 году.

Денис Муквеге (Фото: Yves Herman / Reuters)

«Денис Муквеге неоднократно осуждал безнаказанность массовых изнасилований и критиковал конголезское правительство и власти других стран за недостаток мер по прекращению использования сексуального насилия в качества орудия войны», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Ранее Муквеге стал лауреатом премии ООН по правам человека (за 2008 год), Премии Улофа Пальме (2009 год), Премии имени Сахарова (2014 год) и ряда других наград.

​По данным Нобелевского комитета, в 2018 году на премию мира претендовал 331 кандидат, в том числе 216 человек и 115 организаций. Официально имена номинантов не раскрываются, однако известно, что награду предлагали присудить в том числе находящемуся в заключении украинскому режиссеру Олегу Сенцову (в 2015 году приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта, 14 мая 2018 году объявил голодовку, требуя отпустить всех удерживаемых в России украинских граждан) и президенту США Дональду Трампу.

4 октября журнал Time включил Трампа вместе с лидером Северной Кореи в список наиболее вероятных получателей Нобелевки 2018 года, в который также вошли президент Южной Кореи Мун Чже Ин, лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, папа римский Франциск и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Выверенный и политически-корректный выбор, полностью соответствующий завещанию Альфреда Нобеля», — прокомментировал выбор Норвежского Нобелевского комитета председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. В последние годы было несколько противоречивых решений, вроде награждения премией мира 2009 года президента США Барака Обамы или Европейского союза в 2012 году, однако нынешнее решение никаких вопросов не вызывает, добавил он.

В 2017 году Нобелевской премии мира была удостоена Международная кампания по отказу от ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) — за «инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров».

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций». Первыми лауреатами премии в 1901 году стали основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель Межпарламентского союза Фредерик Пасси.

С 1901 года премия присуждалась 99 раз. Она не присуждалась в годы обеих мировых войн (за исключением 1917-м, 1944-м и 1945 году), но и в мирное время целых десять раз Нобелевский фонд отказывался вручать премию, не найдя подходящего кандидата.

За годы существования Нобелевской премии мира ее были удостоены 104 человека и 24 организации, в том числе Международный комитет Красного Креста трижды (в 1917-м, 1944-м и 1963 году), а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев — дважды (в 1954-м и 1981-м). Чаще всего (44 раза) премии удостаивались представители стран Западной Европы. Дважды лауреатами Нобелевской премии мира становились представители СССР: в 1975 году премию получил Андрей Сахаров, а в 1990 году — Михаил Горбачев.

Единственным человеком, отказавшимся от присужденной ему Нобелевской премии мира, остается вьетнамский политик Ле Дык Тхо, которому награда была присуждена в 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджером. О присуждении премии было объявлено после подписания в 1973 году Парижского соглашения о прекращении огня и восстановлении мира во Вьетнаме, однако Ле Дык Тхо отказался принять награду, заявив, что соглашение не остановило войну во Вьетнаме (она закончилась только в 1975 году захватом войсками Демократической Республики Вьетнам столицы Южного Вьетнама).

За первые 100 лет существования Нобелевской премии мира на нее номинировались, но не получили награду около 5 тыс. человек, в том числе Иосиф Сталин (в 1945 и 1948 годах), Адольф Гитлер (в 1939-м) и Бенито Муссолини (в 1935 году). Кроме того, на Нобелевскую премию мира неудачно номинировались Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк, Николай Рерих, Франклин Рузвельт, Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Конрад Аденауэр, Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, Николай II и другие.

Президент Международной женской лиги за мир и свободу Джейн Аддамс в 1916–1931 годах номинировалась на Нобелевскую премию мира 91 раз и в конце концов получила награду.