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Итоги 2024 ,  
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С какими природными бедствиями столкнулся мир за 2024 год. Фото

Опубликованы фото крупнейших природных катастроф 2024 года
Сюжет
Итоги 2024
Сюжет
Лесные пожары и наводнения
2024 год могут признать самым жарким за время наблюдений. Потепление не всегда приводит к учащению стихийных бедствий, но оно делает их более разрушительными. Природные катастрофы, с которыми столкнулся мир, — в галерее РБК
С какими природными бедствиями столкнулся мир за 2024 год. Фото

«В 2024 году нам часто казалось, что в этот момент где-то в мире происходит наводнение», — писал Reuters, подводя итоги года. В ноябре ученые Европейской климатической службы Copernicus заявили, что 2024-й с большой вероятностью будет самым жарким в истории наблюдений, причем второй год подряд. В этом году из-за изменения климата люди по всему миру жили в условиях опасной жары в среднем на 41 день больше.

Одна из проблем, вызванных глобальным потеплением, заключается в том, что города в мире построены исходя из температур и климатических условий XX века, и поскольку сейчас мы уходим от климата прошлого века и глобальное потепление несет с собой все больше жары и ливней, наши города «просто не могут справиться с этими явлениями», считает Эндрю Десслер, климатолог из Техасского университета A&M.

Однако с природными бедствиями все обстоит не так однозначно, комментирует заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Оценить сейчас, становится ли в мире больше природных бедствий или меньше, очень сложно, пояснил он в разговоре с РБК. Можно лишь утверждать, что в последние годы уже стало больше и будет еще больше волн жары. В некоторые регионы потепление принесет более интенсивные осадки, а в других будет отмечаться снижение их интенсивности, уточнил Семенов.

На территории России эксперт прогнозирует рост интенсивности сильных осадков в целом на европейской территории. Будет расти количество снега, паводки во многих регионах будут становиться более интенсивными, нас ждет больше мегаливней, в том числе в Московском регионе.

В мире ученый ожидает увеличение числа лесных пожаров, появление которых связано с волнами жары. А вот роста числа атлантических ураганов в связи с глобальным потеплением не будет, прогнозирует климатолог.

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