С какими природными бедствиями столкнулся мир за 2024 год. Фото

2024 год могут признать самым жарким за время наблюдений. Потепление не всегда приводит к учащению стихийных бедствий, но оно делает их более разрушительными. Природные катастрофы, с которыми столкнулся мир, — в галерее РБК

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images На фото: последствия землетрясения в японском городе Вадзима, префектура Исикава Календарный год для жителей полуострова Ното в центральной Японии начался с землетрясения. 1 января оно обрушилось на префектуры Исикава, Тояма и Ниигата. Магнитуда землетрясения достигала 7,6, оно привело к изменению береговой линии. Бедствие стало рекордным для страны по числу жертв за последние восемь лет. Погибли по меньшей мере 236 человек, было разрушено или повреждено около 44 тыс. домов. В появившиеся после землетрясения расщелины на асфальте проваливались машины, в городе Вадзима в результате землетрясения произошел пожар, уничтоживший постройки в центре города. «Я надеялась, что, если меня раздавит, это произойдет быстро», — вспоминала 35-летняя Йосими Томита, после того как провела десять часов под завалами в своем доме. Фото: Claudio Santana / Getty Images На фото: вид с воздуха на разрушенные дома на вилле Эль-Оливар после лесных пожаров 4 февраля в Винья-дель-Мар, Чили Лесные пожары бушевали со 2 февраля на прибрежных холмах центрального Чили. Погибли более 130 человек. Власти назвали пожар «самым сильным в городской части страны за последние 30 лет» и «самой серьезной трагедией» с 2010 года, когда сильное землетрясение унесло жизни более 500 человек. «Мы были в абсолютной панике», — рассказывал 74-летний Хорхе Охеда, помогая соседям разбирать завалы. «Все было окутано черным дымом, падали огненные шары, а в небе виднелись языки пламени, расходящиеся туда-сюда». Лето, длящееся в Южном полушарии с декабря по февраль, является для Чили сезоном лесных пожаров, который достигает пика к февралю. Разрушительности огня способствуют 15-летняя засуха и сильные ветры. Условия для распространения подобных бедствий стали известны как «30-30-30»: повышение температуры выше 30 градусов, снижение влажности ниже 30% и скорость ветра больше 30 узлов (около 15 м/с). Фото: Mario Tama / Getty Images На фото: житель Беверли-Хиллз, Калифорния, пытается расчистить завалы после оползня, 5 февраля Пока в Чили бушевал огонь, Калифорнию накрыл разрушительный шторм. Он начался 31 января, продлился до 9 февраля и принес с собой рекордные осадки, оползни и сильные ветры. В округе Сан-Луис-Обиспо 7 декабря было зафиксировано два торнадо, которые вырывали деревья с корнем. Без света остались около 1,4 млн человек. Общий ущерб составил около $88 млн. Пострадали несколько округов штата, включая Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Вентуру. Девять человек погибли. «Восемь футов грязи (около 2,5 м) за моим окном, которого больше нет. Вместо стекла мы положили доски, чтобы грязь больше не попадала внутрь», — рассказывала жительница Лос-Анджелеса. Фото: Annabelle Chih / Getty Images На фото: поврежденное здание, оцепленное после землетрясения 4 апреля 2024 года в Хуаляне, Тайвань 3 апреля на Тайване произошло крупнейшее за последние 25 лет землетрясение. За первым толчком магнитудой до 7,7 последовало еще более 320 афтершоков меньшей силы. Сильнее всего пострадал Хуалянь в восточной части острова. Движение в метро и на крупных автомобильных дорогах было остановлено, несколько зданий накренились и остались стоять под неестественным углом, крупнейший в мире производитель чипов TSMC приостановил работу. Погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 1,1 тыс. пострадали. По словам бывшего главы сейсмологического центра Центрального метеорологического управления Тайваня Го Кайвэня, сила землетрясения была приблизительно эквивалентна по мощности 32 ядерным бомбам. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости На фото: затопленные жилые дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге В конце марта в Оренбургской области начались паводки. 4 апреля на территории области был объявлен режим ЧС, 5 апреля в Орске прорвало дамбу, после чего началась эвакуация. Сильнее всего затопило Орск и Оренбург — там уровень воды превысил критические значения. 10 апреля уровень воды в Урале около Оренбурга достиг 10,22 м, став рекордным за все время наблюдений. К вечеру 13 декабря он поднялся еще более чем на полтора метра и достиг отметки 11,87 м. 14 апреля уровень воды начал снижаться. Пик паводков в Орске и Оренбурге, по данным главы МЧС Александра Куренкова, прошел к 17 апреля. Предварительные расчеты ущерба только в Оренбургской области, по мнению губернатора Дениса Паслера, превышают 40 млрд руб. Также паводки затронули жителей Тюменской и Курганской областей и Бурятии. Фото: Francois Nel / Getty Images На фото: брошенные автомобили на затопленном шоссе в Дубае, ОАЭ, 18 апреля 14 апреля шторм обрушился на города Омана, привел к наводнениям и вынудил власти закрыть школы и государственные учреждения. 16 апреля улицы в ОАЭ оказались под водой из-за сильных ливней. Дневные осадки стали крупнейшими за 75 лет — за сутки на Аравийском полуострове выпала годовая норма влаги. Сильные дожди и ветра наблюдались также в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии. Погибли по меньшей мере 23 человека, из них 19 — в Омане и четыре — в ОАЭ. Из-за подтопления взлетно-посадочных полос и терминалов было частично приостановлено авиасообщение в аэропорту Дубая, где в числе пассажиров застряли около 2,5 тыс. россиян. На фоне непогоды прекратила работу часть школ и торговых центров, было приостановлено движение автобусов и метро. Ученые объяснили рекордные осадки естественными причинами, хотя и отметили роль изменения климата. Фото: Jefferson Bernardes / Getty Images На фото: члены муниципальной гвардии на лодке патрулируют затопленные улицы возле мэрии Порту-Алегри, Бразилия, 17 мая Наводнение началось в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии в конце апреля и стало мощнейшим в стране за последние 80 лет, в некоторых городах уровень воды стал самым высоким за всю 150-летнюю историю наблюдений. Дожди в регионе продолжались несколько недель. Наводнения вызваны сочетанием разных погодных явлений, последствия которых усугубляются изменением климата. «Мой дом где-то там. Сейчас даже крыши не видно», — рассказывал бразилец Адриано Хюк, жалуясь, что не может достать из затопленного дома лекарства. Но главной проблемой для жителей стала нехватка питьевой воды — с ней столкнулись более 850 тыс. человек. Также из-за бедствия пострадал урожай риса — в штате Риу-Гранди-ду-Сул выращивали около 70% основной крупы в кухне бразильцев. По данным властей на 20 августа, наводнение затронуло почти 2,4 млн человек и 478 муниципалитетов. По меньшей мере 183 человека погибли, еще более 800 были ранены. Из-за разрушений свои дома были вынуждены покинуть более 580 тыс. человек. Фото: Ahmad Zubair / Xinhua / Global Look Press На фото: люди после внезапного наводнения в Маймане, столице северной афганской провинции Фарьяб, 19 мая Сильные сезонные дожди стали причиной наводнений в нескольких провинциях Афганистана. Они начались 10 мая. Целые деревни были полностью разрушены, погибли по меньшей мере 300 человек. Больше всего погибших среди женщин и детей. Ущерб, причиненный наводнением, усугубляется тем, что для 80% населения средства к существованию прямо или косвенно зависят от сельского хозяйства. Фото: Михаил Гребенщиков / РБК На фото: последствия «мегаливня» в Москве 20 июня столицу России накрыл «магаливень». Погибли два человека, 18 были госпитализированы. В Москве и области повалило более 1,8 тыс. деревьев, было повреждено более 750 автомобилей, без света остались жители 270 населенных пунктов. Ветер катал по городу мусорные баки, тележки и биотуалеты и сбивал с ног прохожих. Непогода также привела к формированию смерчей, которые наблюдали жители Строгино, Лобни и Истры. Непогоду в столице ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал десятибальным штормом, уточнив, что давление воздушного потока составляло 45–50 кг на квадратный метр, а порывы ветра достигали 25 м/с. Июнь в столичном регионе стал самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Это тропики, настоящие супертропики», — высказался Вильфанд. До этого сильный тропический ливень обрушился на столицу 12 июня, а ночь 6 июня синоптики назвали самой дождливой в XXI веке. Фото: Brandon Bell / Getty Images На фото: затопленная автомагистраль после урагана Берилл, пронесшегося над районом 8 июля в Хьюстоне, штат Техас Ураган Берилл прошел по странам Карибского бассейна, обрушился на полуостров Юкатан в Мексике и после этого дошел до Техаса. Это сильнейший шторм, пришедший на юго-восточную часть Карибского бассейна с 2004 года. Ураган образовался 30 июня и максимальной силы достиг 2 июня. «Такое взрывное усиление в эти дни календаря наблюдается в истории впервые», — уточнили в Гидрометцентре. Быстрое развитие урагана специалисты связывают с чрезвычайно высоким уровнем тепла в океане, которое в начале июля соответствовало показателям, характерным для середины сентября. Фото: Ezra Acayan / Getty Images На фото: житель держится за уличный знак на дороге, затопленной тайфуном «Гаеми» и дождями 24 июля в Кесон-Сити, Филиппины Тайфун «Гаеми» образовался 20 июля и превратился в супертайфун утром 24 июля. Он обрушился на Филиппины, Тайвань и китайскую провинцию Хайнань, принеся с собой сильный ветер, наводнения и оползни. Общее количество погибших достигло сотни. «Суровая правда заключается в том, что по мере потепления климата мы станем свидетелями более разрушительных штормов, подобных тайфуну «Гаеми», и Азия будет становиться все более опасным местом для жизни, пока ископаемое топливо не будет заменено на возобновляемые источники энергии», — приводит The Guardian слова доктора Бена Кларка из Имперского колледжа Лондона. Фото: Kyodo / Reuters На фото: полицейские во время спасательной операции в районе, пострадавшем от сильных дождей, вызванных тайфуном «Шаньшань», в Гамагори, префектура Айти, Япония, 29 августа Тайфун «Шаньшань» обрушился на японский остров Кюсю утром 29 августа, принеся с собой рекордные дожди и вызвав оползни, наводнения и сильные грозы, в том числе в других частях страны. Погибли по меньшей мере семь человек, еще более 120 пострадали. Порывами ветра и наводнениями повреждено более тысячи домов. Свои производства приостановили автомобильные компании Toyota, Nissan и Honda. Также было частично приостановлено международное и внутреннее авиасообщение и движение наземного транспорта. По словам властей, «Шаньшань» мог быть одним из самых сильных штормов, когда-либо обрушивавшихся на регион. Фото: Hu Jiali / VNA / Xinhua / Global Look Press На фото: деревенские дома, затопленные наводнением, которое вызывал тайфун «Яги», в столице Вьетнама Ханое, 11 сентября «Яги» (японское название Козерога) стал для Вьетнама крупнейшим тайфуном за последние 30 лет. Супертайфун обрушился на Юго-Восточную Азию в начале сентября и привел к разрушениям на Филиппинах, в Южном Китае, Северном Вьетнаме, а также Лаосе, Таиланде и Мьянме. Только во Вьетнаме жертвами тайфуна стали более 320 человек, еще почти 2 тыс. ранены, в Мьянме от наводнений погибли еще более 360 человек. «Я никогда в жизни не видел ничего подобного, — приводит The New York Times слова 32-летнего жителя Халонга, северо-восток Вьетнама. — Ветер был настолько сильным, что снес все. Я даже не узнаю свой город: он как из фильма ужасов...» — сказал он, описывая поваленные деревья и сорванные с домов жестяные крыши. Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images На фото: бурный поток в реке Бела в Микуловице, Чехия, 14 сентября Проливные дожди, вызванные циклоном «Борис», накрыли Центральную Европу в середине сентября и привели к серьезным наводнениям, от которых пострадали Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Австрия, Венгрия и регион Альп на юге Германии. Дожди шли четыре дня и стали самыми сильными в Центральной Европе за два десятилетия. Погибли по меньшей мере 24 человека, в регионе разрушены мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура. Множество автомобилей оказались затопленными, тысячи людей остались без электричества. «Город словно во время апокалипсиса... Это город-призрак», — описал 16-летний Шимон Кшиштан свой родной Лёндек-Здруй на юго-западе Польши. На восстановление регионов, пострадавших от наводнений, Евросоюз выделил более €10 млрд. Согласно исследованию World Weather Attribution, глобальное потепление увеличило вероятность подобных ливней как минимум в два раза, а их интенсивность — на 7%. Фото: Javier Verdin / Reuters На фото: волны на пляже, вызванные тропическим штормом «Джон», на побережье Тихого океана в Акапулько, Мексика, 25 сентября Во второй половине сентября «Джон» дважды обрушился на южное тихоокеанское побережье Мексики, принеся с собой проливные дожди, наводнения и оползни. Во второй раз от циклона сильнее всего пострадали мексиканские штаты Мичоакан, Оахака и Герреро. Погибли по меньшей мере 24 человека. Из-за непогоды были закрыты местные аэропорты и грузовые порты, жители городов вблизи Акапулько столкнулись со временными отключениями электричества. В районе Бенито Хуарес в Мехико вода в реке практически достигла уровня моста. Некоторые люди, уставшие от ежегодно повторяющихся ураганов, почти сдались. «Я больше не хочу покупать новую обстановку, если это будет продолжаться каждый год», — сказала в разговоре с AP 32-летняя жительница Коюка-де-Бенитес, штат Герреро. В ее доме почти ничего не осталось — только коричневые грязевые следы на стене высотой до плеча, показывающие, куда дошла вода. Из своего жилища девушка была вынуждена бежать ночью вместе с 80-летней бабушкой. Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images На фото: берег реки, впадающей в озеро Люр, почти на 2 м завален мусором после сильных дождей, вызванных ураганом «Хелена», Северная Каролина, 28 сентября Ураган «Хелена» бушевал в штатах Флорида, Джорджия, Теннесси и Северная Каролина в конце сентября. Общее число погибших от наводнений и сильных ветров превысило 230 человек. Некоторые города оказались полностью изолированными из-за оползней, поваленных деревьев и мусора на дорогах, сбои в работе связи и интернета не позволяли членам семей связаться с близкими. Из-за повреждений очистных сооружений и труб у тысяч жителей в пострадавших районах не было питьевой воды, из-за разрушений некоторые школы были закрыты даже месяц спустя. Общий ущерб составил порядка $200 млрд, что делает «Хелену» самым разрушительным штормом за всю историю США. Фото: Skanda Gautam / Keystone Press Agency / Global Look Press На фото: женщина стирает одежду перед своим домом, разрушенным наводнением в Панаоти, Непал, 30 сентября Продолжительные дожди начались в Непале 26 сентября и привели к наводнениям и оползням, преимущественно в центральной и западной частях страны. Дожди, прошедшие 27–28 сентября, стали самыми сильными за последние два десятилетия. Больше всего пострадала столица Непала Катманду, которая оказалась затопленной. Там потоки воды смывали мосты и целые кварталы. Дороги, ведущие в Катманду, и школы в столице оставались закрытыми в течение следующих трех дней. По данным властей на 16 октября, жертвами бедствия стали не менее 250 человек, в том числе 60 детей. Существенная доля погибших — пассажиры автобусов, которые смыло во время наводнения. Фото: Joe Raedle / Getty Images На фото: затопления в Пунта-Горда после урагана «Милтон», Флорида, 10 октября Ураган «Милтон» обрушился на Флориду через две недели после урагана «Хелена», 9 октября. Урагану предшествовало несколько сильных торнадо. По словам президента США Джо Байдена, ущерб, причиненный ураганом, составил $50 млрд. Погибли не менее 24 человек. Миллионы остались без света. «Магазины и предприятия закрыты, вода проникает в помещения через окна, везде мусор и обломки, лодки, мебель. Это картина настоящего опустошения. Говорят, фотография стоит тысячи слов, но [когда я смотрю на фотографии последствий урагана] у меня просто нет слов», — рассказал шериф поселения на юго-западе Флориды. Силу и разрушительность ураганов «Хелена» и «Мильтон» ученые связывают с аномальным нагревом воды в Мексиканском заливе. Фото: Stelios Misinas / Reuters На фото: вид с воздуха на песчаные дюны и пальмы через месяц после наводнения в Мерзуге, Марокко, 24 октября В начале сентября рекордные проливные ливни в Марокко и Алжире привели к гибели по меньшей мере 20 человек, разрушению нескольких десятков домов, а также к повреждению систем водо- и электроснабжения. Дожди также стали причиной наводнений в марокканской пустыне, одной из самых засушливых в мире. За два дня сильных дождей в сентябре 2024 года норма осадков здесь превысила годовую. «На протяжении 30–50 лет у нас не было такого количества осадков за такой короткий промежуток времени», — сказал Хуссин Юабеб из Главного метеорологического управления королевства. Озеро Ирики заполнилось водой впервые за 50 лет. Фото: David Ramos / Getty Images На фото: мужчина пробирается по заваленной улице в Валенсии, Испания, 30 октября Проливные дожди обрушились на территорию Восточной и Южной Испании 29 ноября и вызвали крупнейшее за несколько десятилетий наводнение. Вода разрушала дома, мосты и автодороги и превращала улицы в реки. В наиболее пострадавших районах выпало более 400 л воды на квадратный метр. Страховые компании готовились к рекордным за всю историю Испании выплатам за ущерб, вызванный погодными условиями. По данным на 13 декабря, погиб 231 человек, 223 из них в прибрежной провинции Валенсия. Также бедствие затронуло сообщества Андалусия и Кастилия-Ла-Манча. Самой уязвимой группой во время наводнения оказали пожилые: по данным на 14 ноября, почти 50% погибших были старше 70 лет. Фото: Annabelle Chih / Getty Images На фото: cотрудники береговой охраны Тайваня в Тайтунге в ожидании супертайфуна «Конг-Рей», 30 октября Супертайфун «Конг-Рей» добрался до Тайваня днем 31 октября. Радиус тайфуна достиг 320 км, что делает «Конг-Рей» самым масштабным тайфуном на Тайване с 1996 года. На остров супертайфун принес сильные дожди, ветры и наводнения. Самым распространенным последствием непогоды стало падение деревьев на улицы и автодороги. По данным на 2 ноября, циклон стал причиной трех смертей, еще 690 человек пострадали. Более 63 тыс. домохозяйств столкнулись с отключением воды, более 950 тыс. — с отключением электричества. Огромный ущерб также причинен урожаю риса, чеснока, кукурузы.

Фото: Latin America News Agency / Reuters На фото: плотный шлейф вулканического пепла от вулкана Левотоби в Индонезии, 13 ноября Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки началось в воскресенье, 3 ноября. Высота столба пепла составила 9 км. Погибли не менее десяти человек, более 15 тыс. из ближайших населенных пунктов были вынуждены эвакуироваться. Левотоби — один из 120 действующих вулканов на территории Индонезии. Последнее крупное извержение Левотоби произошло в январе — тогда были эвакуированы около 6,5 тыс. человек. С тех пор вулкан извергался почти регулярно, до шести раз в сутки, однако эти извержения были небольшими. Сильное извержение в ноябре было связано с закупоркой магмы, что на короткий период привело к снижению заметной сейсмической активности и повышению давления, а потом вылилось в сильное извержение, рассказал AP возглавляющий агентство геологии в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Мухаммад Вафид. Фото: Mario Tama / Getty Images На фото: вид с воздуха на дома, разрушенные пожаром в Камарильо, штат Калифорния, 22 ноября Пожар, разразившийся 6 ноября в округе Вентура, штат Калифорния, разрушил более 240 домов, из них около половины — в первые 24 часа. Он распространился на 1 тыс. акров (более 400 га) за первый час и более чем на 20 тыс. акров (более 8 тыс. га) за двое суток. Скорость огня вынудила пожарные службы сконцентрироваться не на тушении домов, а на спасении жизней. По последним данным на 27 ноября, в пожаре пострадали пять жителей и один пожарный, погибших нет. «Порывы ветра свыше 80 миль в час [почти 129 км/ч] — это то, что наносит огромный ущерб строениям. Если добавить к ветру огонь, получится совсем другая напасть — напасть, которую невозможно контролировать», — описал пожары заместитель начальника пожарной службы округа Вентура Чад Кук. Непосредственные причины пожара еще расследуют, однако понятно, что его стремительное распространение было обусловлено низкой влажностью, большим количеством сухого кустарника и активностью сухих и теплых ветров Санта-Ана, дующих из внутренних районов Южной Калифорнии к побережью с осени по раннюю весну. Фото: Tom Sandberg / PPAUK / IMAGO / Global Look Press На фото: поваленные деревья в Бернеме-Он-Си, 7 декабря Шторм Дара ударил по Уэльсу и Юго-Западной Англии 7 декабря. Более 2,3 млн человек остались без света, по меньшей мере двое погибли. В некоторых частях страны порывы ветра достигали 44 м/с. В затронутых районах железнодорожное и автомобильное движение было затруднено или приостановлено, все железнодорожные линии между Вулвергемптоном и Стаффордом были закрыты из-за падения деревьев на рельсы. Из-за непогоды был отменен футбольный матч между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Житель Северного Уэльса охарактеризовал погоду во время шторма как «библейскую». Другой назвал самым странным шум земли: «С земли доносился гул, который проходил по зданию при каждом порыве. Я никогда не слышал такого раньше... Я никогда не видел такого шторма».

«В 2024 году нам часто казалось, что в этот момент где-то в мире происходит наводнение», — писал Reuters, подводя итоги года. В ноябре ученые Европейской климатической службы Copernicus заявили, что 2024-й с большой вероятностью будет самым жарким в истории наблюдений, причем второй год подряд. В этом году из-за изменения климата люди по всему миру жили в условиях опасной жары в среднем на 41 день больше.

Одна из проблем, вызванных глобальным потеплением, заключается в том, что города в мире построены исходя из температур и климатических условий XX века, и поскольку сейчас мы уходим от климата прошлого века и глобальное потепление несет с собой все больше жары и ливней, наши города «просто не могут справиться с этими явлениями», считает Эндрю Десслер, климатолог из Техасского университета A&M.

Однако с природными бедствиями все обстоит не так однозначно, комментирует заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Оценить сейчас, становится ли в мире больше природных бедствий или меньше, очень сложно, пояснил он в разговоре с РБК. Можно лишь утверждать, что в последние годы уже стало больше и будет еще больше волн жары. В некоторые регионы потепление принесет более интенсивные осадки, а в других будет отмечаться снижение их интенсивности, уточнил Семенов.

На территории России эксперт прогнозирует рост интенсивности сильных осадков в целом на европейской территории. Будет расти количество снега, паводки во многих регионах будут становиться более интенсивными, нас ждет больше мегаливней, в том числе в Московском регионе.

В мире ученый ожидает увеличение числа лесных пожаров, появление которых связано с волнами жары. А вот роста числа атлантических ураганов в связи с глобальным потеплением не будет, прогнозирует климатолог.