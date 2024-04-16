В Дубае из-за дождей затопило аэропорт и дороги. Видео

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Проливные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), выпадение годового объема осадков (около 12 см) привело к подтоплению дорог, а также здания и взлетных полос аэропорта Дубая. Прием авиарейсов временно приостановлен, «Аэрофлот» сообщал, что на фоне непогоды задерживается отправка трех рейсов в Москву.

На фоне дождей и сильного ветра в ОАЭ прекратила работу часть школ, а госслужащих начали переводить на удаленку, экстренные службы начали работу по откачке воды с улиц.

Сильные дожди также наблюдаются в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии, в соседнем с ОАЭ Омане в результате непогоды за последние дни погибли по меньшей мере 18 человек, передает The Associated Press.