«Наводнение десятилетия» в Центральной Европе. Фоторепортаж
Идущие на протяжении нескольких дней дожди привели к наводнению в городах Польши, Румынии, Чехии и Австрии. Закрытие метро, затопление домов и другие последствия непогоды — в фотогалерее РБК
Вызванное дождями наводнение стало одним из самых сильнейших в Европе по меньшей мере за два десятилетия, ущерб от него составит «миллиарды долларов», отмечает Reuters.
Последствия наводнения в Микуловице, Чехия.
По данным чешских властей, жертвами наводнения в стране стали четыре человека.
Спасатели возводят защитные сооружения в Праге.
Затопленные дома в городе Есеник, Чехия.
Мешки с песком для защиты от наводнения в городе Глухолазы, Польша.
Затопленные железнодорожные пути в Чехии.
Спасатель несет пожилую женщину в чешской Остраве.
Мужчина спасает выжившую рыбу в небольших заводях, оставшихся после наводнения в Чехии.
Спасатели в городе Ладек-Здруй, Польша.
В Польше в результате новоднения погибли семь человек.
К эвакуации затопленных населенных пунктов в Польше привлекли армию. Людей вывозят вертолетами, катерами и военной техникой, отмечает Polsat.
По данным польских властей, около 90% территории города Левин-Бжески оказалась затоплена.
Эвакуация в польском городе Левин-Бжески.
Люди собираются вокруг моста в затопленном городе Клодзко, фото снято с беспилотника.
Подъем реки Вена в австрийской столице.
На фоне экстремальных дождей произошло обрушение пирса на реке Дунай в Австрии.
Пять человек погибли в Австрии в результате наводнения.
Подтопления недалеко от Цвентендорфской АЭС в Австрии, которую начали строить в 1970-х, но так и не ввели в эксплуатацию.
Спасатели возводят защитные барьеры на Дунае, чтобы вода не попала на улицы в австрийском Маутхаузене.
Затопленные дома в провинции Галац, Румыния.
В результате наводнения в Румынии погибли семь человек.
Спасение мужчины из воды в Румынии.
Затопленная больница в Румынии.
Наводнение в старом городе немецкого Герлица. Уровень воды там превысил четыре метра.
Уровень воды в Герлице превысил четыре метра.
Река Эльба во время наводнения в Германии.
Ручей вышел из берегов в немецкого города Розенхайм.
Снятые с беспилотника затопленные дома в Венгрии.
Местные жители возводят дамбу из мешков с песком на севере Венгрии.
Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева
Кадры стрельбы в офисе Wildberries
Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»
В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
Минфин считает правильным ввести налог для майнеров
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов