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«Наводнение десятилетия» в Центральной Европе. Фоторепортаж

Центральную Европу накрыло сильнейшее за 20 лет наводнение

Идущие на протяжении нескольких дней дожди привели к наводнению в городах Польши, Румынии, Чехии и Австрии. Закрытие метро, затопление домов и другие последствия непогоды — в фотогалерее РБК
Вызванное дождями наводнение стало одним из самых сильнейших в Европе по меньшей мере за два десятилетия, ущерб от него составит &laquo;миллиарды долларов&raquo;, отмечает Reuters.
Фото: Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Вызванное дождями наводнение стало одним из самых сильнейших в Европе по меньшей мере за два десятилетия, ущерб от него составит «миллиарды долларов», отмечает Reuters.

Последствия наводнения в Микуловице, Чехия.&nbsp;
Фото: David W Cerny / Reuters

Последствия наводнения в Микуловице, Чехия. 

По данным чешских властей, жертвами наводнения в стране стали четыре человека.&nbsp;
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

По данным чешских властей, жертвами наводнения в стране стали четыре человека. 

Спасатели возводят защитные сооружения в Праге.&nbsp;
Фото: David W Cerny / Reuters

Спасатели возводят защитные сооружения в Праге. 

Затопленные дома в городе Есеник, Чехия.
Фото: David W Cerny / Reuters

Затопленные дома в городе Есеник, Чехия.

Мешки с песком для защиты от наводнения в городе&nbsp;Глухолазы, Польша.&nbsp;
Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Мешки с песком для защиты от наводнения в городе Глухолазы, Польша. 

Затопленные железнодорожные пути в Чехии.&nbsp;
Фото: David W Cerny / Reuters

Затопленные железнодорожные пути в Чехии. 

Спасатель несет&nbsp;пожилую женщину&nbsp;в чешской Остраве.
Фото: David W Cerny / Reuters

Спасатель несет пожилую женщину в чешской Остраве.

Мужчина спасает выжившую рыбу в небольших заводях, оставшихся после наводнения в Чехии.
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Мужчина спасает выжившую рыбу в небольших заводях, оставшихся после наводнения в Чехии.

Спасатели в городе Ладек-Здруй, Польша.
Фото: Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Спасатели в городе Ладек-Здруй, Польша.

В Польше в результате новоднения погибли семь человек.
Фото: Janis Laizans / Reuters

В Польше в результате новоднения погибли семь человек.

К эвакуации затопленных населенных пунктов в Польше&nbsp;привлекли армию. Людей вывозят вертолетами, катерами и военной техникой, отмечает Polsat.&nbsp; &nbsp;
Фото: Kacper Pempel / Reuters

К эвакуации затопленных населенных пунктов в Польше привлекли армию. Людей вывозят вертолетами, катерами и военной техникой, отмечает Polsat. 
 

По данным польских властей, около 90% территории города Левин-Бжески оказалась затоплена.
Фото: Mateusz Slodkowski / ZUMA / ТАСС

По данным польских властей, около 90% территории города Левин-Бжески оказалась затоплена.

Эвакуация в польском городе&nbsp;Левин-Бжески.&nbsp;
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Эвакуация в польском городе Левин-Бжески. 

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters
&nbsp;
Фото: Kacper Pempel / Reuters



 

Люди собираются вокруг моста в затопленном городе Клодзко, фото снято с беспилотника.
Фото: Jakub Karolewic / Reuters

Люди собираются вокруг моста в затопленном городе Клодзко, фото снято с беспилотника.

Подъем реки Вена в австрийской столице.
Фото: Christian Bruna / Getty Images

Подъем реки Вена в австрийской столице.

На фоне экстремальных дождей произошло обрушение пирса на реке Дунай в Австрии.
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

На фоне экстремальных дождей произошло обрушение пирса на реке Дунай в Австрии.

Пять человек погибли в Австрии в результате наводнения.&nbsp;
Фото: Christian Bruna / Getty Images

Пять человек погибли в Австрии в результате наводнения. 

Подтопления недалеко от Цвентендорфской АЭС в Австрии, которую начали строить в 1970-х, но так и не ввели в эксплуатацию.
Фото: Christian Bruna / Getty Images

Подтопления недалеко от Цвентендорфской АЭС в Австрии, которую начали строить в 1970-х, но так и не ввели в эксплуатацию.

Спасатели возводят защитные барьеры на Дунае, чтобы вода не попала на улицы в австрийском Маутхаузене.
Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Спасатели возводят защитные барьеры на Дунае, чтобы вода не попала на улицы в австрийском Маутхаузене.

Затопленные дома в провинции Галац, Румыния.
Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Затопленные дома в провинции Галац, Румыния.

В результате наводнения в Румынии погибли семь человек.&nbsp;
Фото: Andreea Campeanu / Reuters

В результате наводнения в Румынии погибли семь человек. 

Спасение мужчины из воды в Румынии.
Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Спасение мужчины из воды в Румынии.

Затопленная больница в Румынии.&nbsp;
Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Затопленная больница в Румынии. 

Наводнение в старом городе немецкого Герлица. Уровень воды там превысил четыре метра.&nbsp;
Фото: Paul Glaser / dpa / ТАСС

Наводнение в старом городе немецкого Герлица. Уровень воды там превысил четыре метра. 

Уровень воды в Герлице&nbsp;превысил четыре метра.
Фото: Paul Glaser / dpa / ТАСС

Уровень воды в Герлице превысил четыре метра.

Река Эльба во время наводнения в Германии.
Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Река Эльба во время наводнения в Германии.

Ручей вышел из берегов в немецкого города Розенхайм.
Фото: Anja Guder / Reuters

Ручей вышел из берегов в немецкого города Розенхайм.

Снятые с беспилотника затопленные дома в Венгрии.&nbsp;
Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Снятые с беспилотника затопленные дома в Венгрии. 

Местные жители возводят дамбу из мешков с песком на севере Венгрии.&nbsp;
Фото: Marton Monus / Reuters

Местные жители возводят дамбу из мешков с песком на севере Венгрии. 

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