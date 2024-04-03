Последствия землетрясения в Тайване. Фотогалерея
Тайвань столкнулся с сильнейшим за 25 лет землетрясением, больше всего пострадал уезд Хуалянь, там есть погибшие, общее число пострадавших превышает 800 человек. Последствия землетрясения на Тайване — в фотогалерее РБК
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от уезда Хуалянь, на фото – поврежденный дом в городе Хуалянь , произошло более 60 афтершоков.
При обрушении одного из домов в Хуаляне, по данным местных властей, погибли четыре человека. Всего по данным на 11:30 мск, погибли девять человек, пострадал 821.
Толчки ощущались и в столице Тайваня – Тайбее, там покачивались поезда в метро. На фотографии изображены люди, ожидающие возобновления движения транспорта после землетрясения.
Соболезнования в связи с землетрясением выразили власти Японии, а Китай заявил, что при необходимости может оказать помощь в ликвидации последствий. Тайвань от такого предложения отказался.
Власти назвали приоритетным направлением восстановление железнодорожного сообщения, для снабжения уезда Хуалянь товарами решено привлечь дополнительные суда, а также самолеты, поскольку местный аэропорт не пострадал при землетрясении.
Президент Тайваня Цай Инвэнь (посередине) приехала в центра реагирования на стихийные бедствия, чтобы получить отчет от экстренных служб по поводу землетрясения.
Карта, показанная в центре реагирования на стихийные бедствия, с последствиями землетрясения в Тайване.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?