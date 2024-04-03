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Последствия землетрясения в Тайване. Фотогалерея

Появились фото последствий сильнейшего землетрясения на Тайване за 25 лет

Тайвань столкнулся с сильнейшим за 25 лет землетрясением, больше всего пострадал уезд Хуалянь, там есть погибшие, общее число пострадавших превышает 800 человек. Последствия землетрясения на Тайване — в фотогалерее РБК
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от уезда Хуалянь, на фото &ndash; поврежденный дом в городе Хуалянь&nbsp;, произошло более 60 афтершоков.
Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от уезда Хуалянь, на фото – поврежденный дом в городе Хуалянь , произошло более 60 афтершоков.

При обрушении одного из домов в Хуаляне, по данным местных властей, погибли четыре человека. Всего по данным на 11:30 мск, погибли девять человек, пострадал 821.
Фото: EYEPRESS / Reuters

При обрушении одного из домов в Хуаляне, по данным местных властей, погибли четыре человека. Всего по данным на 11:30 мск, погибли девять человек, пострадал 821.

Фото: Taiwan National Fire Agency / Reuters
Фото: Taiwan National Fire Agency / Reuters
Толчки ощущались и в столице Тайваня &ndash; Тайбее, там покачивались поезда в метро. На фотографии изображены люди, ожидающие возобновления движения транспорта после землетрясения.
Фото: Jimmy Beunardeau, Hans Lucas / Reuters

Толчки ощущались и в столице Тайваня – Тайбее, там покачивались поезда в метро. На фотографии изображены люди, ожидающие возобновления движения транспорта после землетрясения.

Фото: Qi Fei / XinHua / Global Look Press
Фото: Qi Fei / XinHua / Global Look Press
Фото: Fabian Hamacher / Reuters
Фото: Fabian Hamacher / Reuters
Соболезнования в связи с землетрясением выразили власти Японии, а Китай заявил, что при необходимости может оказать помощь в ликвидации последствий. Тайвань от такого предложения отказался.
Фото: Army Command Headquarters / Anadolu Agency / Reuters

Соболезнования в связи с землетрясением выразили власти Японии, а Китай заявил, что при необходимости может оказать помощь в ликвидации последствий. Тайвань от такого предложения отказался.

Власти назвали приоритетным направлением восстановление железнодорожного сообщения, для снабжения уезда Хуалянь товарами решено привлечь дополнительные суда, а также самолеты, поскольку местный аэропорт не пострадал при землетрясении.
Фото: Tutuloveeat / Reuters

Власти назвали приоритетным направлением восстановление железнодорожного сообщения, для снабжения уезда Хуалянь товарами решено привлечь дополнительные суда, а также самолеты, поскольку местный аэропорт не пострадал при землетрясении.

Президент Тайваня Цай Инвэнь (посередине) приехала в центра реагирования на стихийные бедствия, чтобы получить отчет от экстренных служб по поводу землетрясения.
Фото: Taiwanese Presidential Office / Anadolu Agency / Reuters

Президент Тайваня Цай Инвэнь (посередине) приехала в центра реагирования на стихийные бедствия, чтобы получить отчет от экстренных служб по поводу землетрясения.

Карта, показанная в центре реагирования на стихийные бедствия, с последствиями землетрясения в Тайване.
Фото: Taiwanese Presidential Office / Anadolu Agency / Reuters

Карта, показанная в центре реагирования на стихийные бедствия, с последствиями землетрясения в Тайване.

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