Ураган «Милтон» ударил по побережью Флориды. Фоторепортаж

Несмотря на существенное ослабление, «Милтон» все равно стал одним из самых сильных ураганов, обрушившихся на материковую часть США за последнее время. Также это второй ураган, ударивший по Флориде за 12 дней, и пятый, достигший территории Америки с начала года.