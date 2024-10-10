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Ураган «Милтон» ударил по побережью Флориды. Фоторепортаж

На Флориду обрушился ураган «Милтон»: фотографии
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду в среду вечером. Более 3 млн домов обесточены, в 51 из 67 округов штата объявлено ЧП. Последствия урагана, который Джо Байден назвал «штормом века», — в фотогалерее РБК
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Теги
Алиса Копчугова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа шторм ураган США Флорида наводнение
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