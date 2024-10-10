Ураган «Милтон» ударил по побережью Флориды. Фоторепортаж
Ураган «Милтон» пришел на побережье Флориды с запада, из Мексиканского залива. Хотя специалисты изначально оценивали «Милтон» как ураган пятой или, возможно, даже несуществующей шестой категории, побережья он достиг, ослабев до третьей.
На фоне приближения урагана синоптики прогнозировали, что уровень воды может подняться на 4 м.
Власти заранее призывали жителей штата эвакуироваться. Мэр города Тампа Джейн Кастор, обращаясь к горожанам, предупредила: «Если вы живете в одноэтажном доме, а наводнение достигает 15 футов [около 4,5 м], <...> бежать будет некуда. Дом, в котором вы находитесь, в конечном итоге превратится в гроб».
Перед тем как ураган обрушился на штат, по нему прошлись несколько сильных торнадо. Они переворачивали трейлеры и срывали крыши домов. Власти заявили, что от торнадо погибли «множество людей». Но официально пока подтверждены только две смерти в округе Сент-Льюси.
Климатологи, мнение которых приводит The Economist, среди причин таких стихийных бедствий называют глобальное потепление. И приводит оно даже не к учащению ураганов: они становятся более разрушительными.
По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов, максимальная скорость устойчивого ветра была около 195 км/ч. К 4:00 (11:00 мск) скорость самых сильных порывов ветра на станции Маринленд на восточном побережье штата составляла 148 км/ч.
На фото: волны, достигшие побережья Кубы, к югу от Флориды
Ураган движется дальше на восток. Он постепенно ослабевает, но ликвидация его последствий займет еще долгое время.
На фото: последствия урагана «Милтон» на Кубе
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%
Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали
Глава Gotbit задержан в Португалии
Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов