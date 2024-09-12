«Сильнейшее наводнение за последние 30 лет»: последствия тайфуна «Яги»
Супертайфун «Яги» обрушился на Филиппины, Вьетнам и китайскую провинцию Хайнань в начале сентября, принеся с собой наводнения и оползни.
На фото: женщина пытается пройти по улице, которую перегородило упавшее дерево, в Ханое, Вьетнам, 8 сентября
«Это самое сильное наводнение, которое я видела за последние 30 лет», — сказала агентству Reuters 42-летняя жительница Ханоя.
На фото: мужчина идет по разрушенному району в Ханое, Вьетнам, 8 сентября
Первой страной, на которую обрушился тайфун, стали Филиппины, где от последствий погибли не менее 16 человек.
На фото: люди пробираются сквозь затопленные улицы в Апалите, Филиппины, 5 сентября
На фото: собака на крыше затопленного дома в Апалите, Филиппины, 5 сентября
До Вьетнама тайфун добрался в субботу, 7 сентября. По данным правительства на вечер 11 сентября, из-за последствий тайфуна погибли не менее 179 человек, еще около 145 числятся пропавшими.
На фото: владельцы стоят внутри своего затопленного магазина в Ханое, Вьетнам, 11 сентября
На фото: женщина пробирается по колено в воде по затопленной улице в Тхайнгуене, Вьетнам, 11 сентября 2024 года
Тайфун «Яги» причинил ущерб множеству предприятий и складов в промышленных центрах Северного Вьетнама. Некоторым из них, по словам руководителей, потребуются недели, чтобы восстановить работу.
На фото: завод компании LG Electronics в промышленной зоне города Хайфон, Вьетнам, 9 сентября
Вид с беспилотника на рухнувший стальной мост в провинции Футхо на севере Вьетнама, 9 сентября.
Тайфун «Яги» стал сильнейшим в Азии в этом году и вторым в мире после урагана «Берил», прошедшего по Карибскому морю в июле.
На фото: дома, разрушенные оползнями в северной провинции Баккан, Вьетнам, 9 сентября
На фото: спасатели на лодке перевозят застрявших из-за бедствия людей в провинции Йенбай, Вьетнам, 10 сентября
На фото: люди с помощью веревок убирают упавшие деревья в Хайфоне, Вьетнам, 8 сентября
На фото: 33-летняя Рошиен Бантог готовит тушеное мясо во время наводнения в Апалите, Филиппины, 5 сентября
Из-за бедствия во Вьетнаме в субботу на несколько часов была приостановлена работа четырех аэропортов, в том числе самого загруженного ханойского Нойбай, где было отменено более 300 рейсов.
На фото: автомобиль, придавленный упавшим деревом в столице Вьетнама Ханое, 8 сентября
На фото: спасатели эвакуируют жителей из затопленного района в провинции Бакнинь, север Вьетнама, 8 сентября
В Хайнане, где проживают более 10 млн человек, ураган повалил деревья, затопил дороги и лишил электричества жителей более чем 800 тыс. домов.
На фото: кокосовые пальмы под натиском сильного ветра на улице в южно-китайской провинции Хайнань, 6 сентября
На фото: сотрудники энергетической компании из провинции Гуйчжоу ремонтируют электрооборудование в Хайнане
На фото: здания, разрушенные тайфуном в северной провинции Вьетнама Хынгйен, 8 сентября
На фото: женщина убирает грязь с улицы в провинции Рисаль, Филиппины, 4 сентября
На фото: волонтеры и спасатели разбирают завалы на холме и ищут пропавших жителей, чьи дома были снесены во время оползня в Сент-Луисе, Филиппины, 3 сентября
Супертайфун «Яги» обрушился в начале сентября на Юго-Восточную Азию. Последствия разрушительного тропического циклона — в фотогалерее РБК
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