«Сильнейшее наводнение за последние 30 лет»: последствия тайфуна «Яги»

Из-за бедствия во Вьетнаме в субботу на несколько часов была приостановлена работа четырех аэропортов, в том числе самого загруженного ханойского Нойбай, где было отменено более 300 рейсов.



На фото: автомобиль, придавленный упавшим деревом в столице Вьетнама Ханое, 8 сентября