В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, сообщил губернатор региона Денис Паслер в телеграм-канале.
Это нужно для проведения мероприятий по пропуску паводка, минимизации возможного ущерба для жителей и инфраструктурных объектов. По словам Паслера, необходимо сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, превентивно эвакуировать жителей из опасных территорий, запастись топливом, продуктами и предметами первой необходимости, а также сохранить личное имущество жителей и обеспечить охрану порядка по всей Оренбургской области.
Глава региона возложил руководство по ликвидации ЧС на первого вице-губернатора Сергея Балыкина. «Контроль — лично за мной. Сегодня продолжаю объезд территорий, где паводок наиболее активный», — сообщил Паслер.
В Оренбургской области паводки начались в конце марта, с 30 марта на всей территории региона по этой причине ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах ранее объявили ЧС.
В конце марта портал «Орен1» со ссылкой на филиал «Россети Волга» — «Оренбургэнерго» сообщил, что в семи селах в Оренбургской области — Заживное, Мухраново, Раздольное, Рассыпное, Сладково, Студеное, Яман — пропал свет, так как на фоне повышения уровня талых вод пришлось отключить подстанцию «Мухрановская». Они получают электричество от передвижных резервных источников.
В Домбаровском районе шесть сел из-за паводка отключили от электричества из-за выключения воздушной линии электропередачи КС-15 — Кинжебулакская. Среди этих населенных пунктов — Екатеринославка, Красный Чабан, Кужанберля, Полевой, Соколовка, Тюльпанный, в них также доставили автономные генераторы.
Из части затопленных пунктов Оренбургской области сотрудники МЧС эвакуируют жителей. Из-за паводка в регионе ограничили движение по 34 мостам, в области к 30 марта зафиксировали 28 переливов через автодороги.
Всего в России от паводков пострадали 32 региона. По данным МЧС на 3 апреля, в этих субъектах подтоплены более 240 жилых домов, более 3,23 тыс. приусадебных участков, 140 низководных мостов и 79 участков автодорог.
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