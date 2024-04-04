 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка

Паслер: в Оренбургской области введен режим ЧС для сокращения ущерба от паводка
Паслер сообщил, что в Оренбургской области введен режим ЧС. Он необходим для минимизации возможного ущерба для жителей и инфраструктурных объектов, и пропуска паводка. 30 марта власти ввели в регионе режим повышенной готовности
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области

В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, сообщил губернатор региона Денис Паслер в телеграм-канале.

Это нужно для проведения мероприятий по пропуску паводка, минимизации возможного ущерба для жителей и инфраструктурных объектов. По словам Паслера, необходимо сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, превентивно эвакуировать жителей из опасных территорий, запастись топливом, продуктами и предметами первой необходимости, а также сохранить личное имущество жителей и обеспечить охрану порядка по всей Оренбургской области.

Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков регионам
Общество
Фото:МЧС России

Глава региона возложил руководство по ликвидации ЧС на первого вице-губернатора Сергея Балыкина. «Контроль — лично за мной. Сегодня продолжаю объезд территорий, где паводок наиболее активный», — сообщил Паслер.

В Оренбургской области паводки начались в конце марта, с 30 марта на всей территории региона по этой причине ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах ранее объявили ЧС.

В конце марта портал «Орен1» со ссылкой на филиал «Россети Волга» — «Оренбургэнерго» сообщил, что в семи селах в Оренбургской области — Заживное, Мухраново, Раздольное, Рассыпное, Сладково, Студеное, Яман — пропал свет, так как на фоне повышения уровня талых вод пришлось отключить подстанцию «Мухрановская». Они получают электричество от передвижных резервных источников.

В Домбаровском районе шесть сел из-за паводка отключили от электричества из-за выключения воздушной линии электропередачи КС-15 — Кинжебулакская. Среди этих населенных пунктов — Екатеринославка, Красный Чабан, Кужанберля, Полевой, Соколовка, Тюльпанный, в них также доставили автономные генераторы.

Из части затопленных пунктов Оренбургской области сотрудники МЧС эвакуируют жителей. Из-за паводка в регионе ограничили движение по 34 мостам, в области к 30 марта зафиксировали 28 переливов через автодороги.

Всего в России от паводков пострадали 32 региона. По данным МЧС на 3 апреля, в этих субъектах подтоплены более 240 жилых домов, более 3,23 тыс. приусадебных участков, 140 низководных мостов и 79 участков автодорог.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Денис Паслер Оренбургская область режим ЧС паводок
Материалы по теме
В семи селах Оренбургской области пропал свет из-за паводков
Общество
В Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности
Общество
В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Инвесторы вдвое увеличили долю вложений в офисную недвижимость России Недвижимость, 13:15
МВД нашло признаки дискредитации армии в словах лидера «Порнофильмов» Политика, 13:15
Адвокат сообщил о новом заявлении в СК от потерпевших в «Крокусе» Общество, 13:14
Капитана сборной по борьбе оставили без Игр за поддержку военной операции Спорт, 13:06
Силовики задержали гендиректора одной из крупнейших букмекерских контор Политика, 12:56
Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на пост главы ВС Политика, 12:56
Баварские полицейские записали видео без брюк из-за дефицита униформы Общество, 12:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:55
Самомотивация: где найти силы для достижения целей Pro, 12:54
Кремль отверг влияние Москвы на закон об иноагентах в Грузии Политика, 12:50
Суд оштрафовал комика Руслана Белого за отсутствие плашки иноагента Политика, 12:39
Франция опровергла выражение готовности к переговорам по Украине Политика, 12:38
Казахстан разрешил получать ИНН в посольствах страны Политика, 12:34
Сборная России заняла самое высокое с 2022 года место в рейтинге ФИФА Спорт, 12:28