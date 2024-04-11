 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Губернатор оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области

Губернатор Паслер: ущерб от паводка в Оренбургской области превышает ₽40 млрд
Сюжет
Наводнения в России
По предварительной оценке, ущерб от паводка в Оренбуржье превышает ₽40 млрд, заявил губернатор. Он добавил, что пока вода не отступила, полноценное обследование не началось. В Минстрое заявляли, что ущерб жилью превысит ₽21 млрд
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Ущерб от паводка в Оренбургской области, по предварительным оценкам, превышает 40 млрд руб., сообщил губернатор Денис Паслер в ходе совещания с участием президента Владимира Путина.

«Это очень предварительно, потому что вода еще не отошла, и полноценно к обследованию мы не приступили», — сказал глава региона.

Паслер отметил, что на сегодняшний день худшая ситуация с наводнением в Оренбурге — там уровень воды превысил рекордные значения и продолжает расти, а в Орске, где прорвало дамбу вечером 5 апреля, обстановка стабилизируется. В городе оценили повреждения инфраструктуры электросетей, жилья, социальных объектов и бизнеса, добавил губернатор.

Он подчеркнул, что, несмотря на пиковые значения уровня воды, и в Орске, и в Оренбурге системы энергоснабжения и подачи воды продолжают работать, хоть и со «сниженными параметрами».

По данным губернатора, в Оренбургской области подтоплено 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, 16 объектов государственных медучреждений. По прогнозам, при повышении уровня воды в Оренбуржье и ниже по течению в зоне подтопления окажутся еще 3580 домов и 3950 приусадебных участков, где проживают более 19 тыс. человек, в том числе 4,9 тыс. детей.

Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в ₽21 млрд
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

В Оренбургской области с начала апреля введен режим ЧС в связи с паводками. После прорыва дамбы в Орске вечером 5 апреля затопило более 7 тыс. домов, жителей эвакуировали. К утру 11 апреля уровень воды в реке Урал в городе упал на 42 см (до 857 см при опасном уровне 930 см) после пиковых значений, превышавших 9,5 м, сообщал мэр Василий Козупица. Вода отошла от 820 домов, добавил мэр.

Комиссия по оценке ущерба начала работать в Орске после начала спада воды, утром 11 апреля.

Замглавы Минстроя России Александр Ломакин 7 апреля предупредил, что ущерб жилью в Оренбуржье может превысить 21 млрд руб.

Губернатор оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Оренбургская область паводок наводнение Денис Паслер
Материалы по теме
В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка
Общество
Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в ₽21 млрд
Общество
Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
Уровень воды у Оренбурга поставил новый рекорд Общество, 18:15
Следствие попросило провести обыск у феминистки Маршенкуловой Общество, 18:03
Франшиза в Узбекистане: как избежать проблем при выходе в страну Pro, 18:00
Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов в двух областях России Политика, 17:58
«Москвич» впервые показал свою новую модель Авто, 17:58
На Уолл-стрит предсказали индексу S&P 500 десятилетие в «мертвой зоне» Инвестиции, 17:50
Умер О. Джей Симпсон Общество, 17:50
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Губернатор рассказал о новых подтоплениях из-за поворота воды в пойме Общество, 17:48
Леопард Бриксик будет талисманом Игр БРИКС в Казани Спорт, 17:47
Human Resource Management: поможет ли он решить проблему с кадрами Pro, 17:42
Путин призвал готовиться к восстановлению жилья в затопленных регионах Политика, 17:38
Тюменский губернатор назвал число населенных пунктов в зоне подтопления Общество, 17:33
Суд арестовал имущество Шабутдинова и его коллеги на 100 млн руб. Общество, 17:28
В Сумах вслед за Харьковом сообщили об ударе по городской ТЭЦ Политика, 17:25