Губернатор оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области

По предварительной оценке, ущерб от паводка в Оренбуржье превышает ₽40 млрд, заявил губернатор. Он добавил, что пока вода не отступила, полноценное обследование не началось. В Минстрое заявляли, что ущерб жилью превысит ₽21 млрд

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Ущерб от паводка в Оренбургской области, по предварительным оценкам, превышает 40 млрд руб., сообщил губернатор Денис Паслер в ходе совещания с участием президента Владимира Путина.

«Это очень предварительно, потому что вода еще не отошла, и полноценно к обследованию мы не приступили», — сказал глава региона.

Паслер отметил, что на сегодняшний день худшая ситуация с наводнением в Оренбурге — там уровень воды превысил рекордные значения и продолжает расти, а в Орске, где прорвало дамбу вечером 5 апреля, обстановка стабилизируется. В городе оценили повреждения инфраструктуры электросетей, жилья, социальных объектов и бизнеса, добавил губернатор.

Он подчеркнул, что, несмотря на пиковые значения уровня воды, и в Орске, и в Оренбурге системы энергоснабжения и подачи воды продолжают работать, хоть и со «сниженными параметрами».

По данным губернатора, в Оренбургской области подтоплено 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, 16 объектов государственных медучреждений. По прогнозам, при повышении уровня воды в Оренбуржье и ниже по течению в зоне подтопления окажутся еще 3580 домов и 3950 приусадебных участков, где проживают более 19 тыс. человек, в том числе 4,9 тыс. детей.

В Оренбургской области с начала апреля введен режим ЧС в связи с паводками. После прорыва дамбы в Орске вечером 5 апреля затопило более 7 тыс. домов, жителей эвакуировали. К утру 11 апреля уровень воды в реке Урал в городе упал на 42 см (до 857 см при опасном уровне 930 см) после пиковых значений, превышавших 9,5 м, сообщал мэр Василий Козупица. Вода отошла от 820 домов, добавил мэр.

Комиссия по оценке ущерба начала работать в Орске после начала спада воды, утром 11 апреля.

Замглавы Минстроя России Александр Ломакин 7 апреля предупредил, что ущерб жилью в Оренбуржье может превысить 21 млрд руб.