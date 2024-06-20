Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж
20 июня Москву накрыл «мегаливень», в МЧС допускали формирование смерчей. С какими последствиями урагана столкнулась столица — в фоторепортаже РБК
Ливень и сильный ветер в Москве привели к падению деревьев.
Упал — поднялся.
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