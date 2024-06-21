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Общество ,  
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Экстренные службы назвали последствия урагана и «мегаливня» в Москве

В Москве при урагане пострадали 12 человек и упали 1185 деревьев
Во время урагана в Москве повалило 1185 деревьев, в Подмосковье — 660. В результате этого в столичном регионе пострадали в общей сложности 19 человек, один погиб, повреждено 767 автомобилей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Во время урагана 20 июня в Москве упали 1185 деревьев, в результате пострадали 12 человек, один погиб, повреждения получили 643 автомобиля, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Рухнули три опоры освещения.

В Подмосковье зафиксировали 660 упавших деревьев, повреждены 124 машины, говорится в сводке регионального управления МЧС. «Падений слабо закрепленных и широкоформатных конструкций не зафиксировано. Подтопленных участков дорог и приусадебных участков не зарегистрировано», — сказано в сообщении.

Последствия урагана и «мегаливня» в Москве. Фоторепортаж
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В ведомстве уточнили «Интерфаксу», что в результате падений деревьев пострадали семь человек. В 16 городских округах отключалось электроснабжение. Представитель экстренных служб уточнил «РИА Новости», что без света остались 270 населенных пунктов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Последствия урагана в Москве

20 июня в столичном регионе прошли ураган и «мегаливень». Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы. Порывы ветра достигали 22 м/с, рассказал он. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице прошел 10-балльный шторм. По его оценке, порывы ветра достигали штормовых 25 м/с, или 90 км/ч.

Погибли два человека, 18 были госпитализированы, включая четырех детей, рассказали в департаменте здравоохранения. Два человека получили травмы на Енисейской улице в Москве, где сильный порыв ветра сорвал металлический лист, который влетел в окна трамвая.

Экстренные службы назвали последствия урагана и «мегаливня» в Москве
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Поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют. Социально значимые объекты обесточены не были, сообщили РБК в «Россети Московский регион». Отключения света в Подмосковье были связаны в основном с падением предметов на провода. 

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Анастасия Серова
Москва Подмосковье ураган ливень непогода повал деревьев

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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