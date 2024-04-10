«Просто наблюдаем и поверить не можем». Как в Оренбурге ждут наводнение

После Орска наводнение в Оренбургской области пришло в областной центр. За несколько дней были затоплены десяток микрорайонов и поселков вдоль Урала. Как жители сами создали штаб борьбы с наводнением — в репортаже РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК

«Лучше потерять дверь, чем все, что внутри»

По данным администрации Оренбурга, на 10 апреля в зоне подтопления оказались почти 2,4 тыс. приусадебных участков и более 1,9 тыс. домов.

Жители заметили, что вода начала прибывать, еще на прошлой неделе, но это происходило медленно. Постепенно уровень воды рос, и в затопляемых районах начали отключать электричество и газ. Власти призывали людей эвакуироваться. «Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее!» — обращался к оренбуржцам мэр города Сергей Салмин.

5 апреля в Оренбурге ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, движение транспорта в районе подтопленных участков ограничили. Вечером 9 апреля вода в реке Урал превысила опасную отметку 930 см и продолжила быстро подниматься. К 14:00 мск 10 апреля ее уровень достиг отметки 1010 см.

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Постепенное подтопление поселков дало людям возможность заранее приготовиться к эвакуации и выехать самостоятельно. Так, жители поселка Заречный рассказали, что участки, расположенные пониже, начало топить 9 апреля. Вечером вода в их дворах была по пояс, позже она начала заходить в дома. К утру 10 апреля в домах вода была уже по колено. Те, кто живет повыше, обнаружили свой двор затопленным в ночь на 10 апреля. К утру вода плескалась у самых порогов, и ее уровень продолжал расти.

Наводнение затронуло микрорайоны Форштадт, Кузнечный, Заречный, Ситцовка, поселок им. Куйбышева и еще несколько, а также садовые товарищества, которые находятся в районе Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка. Все подтопленные участки находятся вдоль рек Урал и Сакмара. Эти районы расположены на низких берегах рек, в основном там малоэтажная частная застройка, у многих оренбуржцев там находятся дачи.

Ранним утром 10 апреля в Заречном было оживленно — местные жители, имевшие лодки или одолжившие их у друзей, вывозили домашних животных и вещи первой необходимости, помогали соседям, которые не могли выехать сами. Те, кто эвакуировался накануне, помогали тем, к кому вода пришла под утро. За утро люди делали с десяток ходок от домов к берегу и обратно.

Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Параллельно жители Заречного пытались спасти имущество: упаковывали, что можно, в пакеты, поднимали вещи на второй этаж, на чердак или просто повыше в комнате, на шкафы. Некоторые пытались преградить воде доступ в жилье, заливая монтажной пеной стыки входных дверей. «Лучше потерять дверь, чем все, что внутри», — сказал корреспонденту РБК один из местных жителей.

Другой житель Заречного работал на вахте на севере, когда началось наводнение. Приехал так быстро, как только смог, но все равно опоздал — машину уже было не вывезти, дом начало заливать. Сейчас он помогает сыну, который живет в том же поселке, вывозить животных и вещи.

Дом Ивана, еще одного жителя Заречного, оказался в «ранней» зоне подтопления, и к утру 10 апреля воды в его доме было уже по колено. «У меня хороший двухэтажный дом. Я его сам строил три-четыре года, мне никто не помогал. У меня фруктово-овощные точки, я там десять лет торговал. Вставал в 4 утра, ложился в 12 ночи. Отделка у меня там очень хорошая. Все коту под хвост», — сетует он.

Пока Иван планирует жить на съемной квартире. После эвакуации ему пришлось оперативно решать вопрос с животными — у мужчины три крупные собаки. Он временно поселил их в гостиницу для собак. Сейчас свободных мест в вольерах почти нет. По словам хозяина гостиницы, до наводнения там жили пять—семь собак, сейчас же их больше двух десятков.

Иван рассказывает, что ему приходили СМС-уведомления о необходимости эвакуироваться, но во двор к нему не заходили ни спасатели, ни кто-либо еще. При этом другой житель Заречного, Сергей, сообщил, что в ночь на 10 апреля к нему в дом постучались представители экстренных служб и предложили эвакуироваться. Сергей отказался. «Будет вода выше — полезем на чердак. Нельзя оставлять имущество — сразу появятся желающие. Мародеры уже есть», — пояснил он свой отказ корреспонденту РБК.

Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Микрорайон Заречный, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК)

«Здесь у всех вместо крови уже кофе и энергетик»

Похожая ситуация сложилась и в коттеджном поселке Ивановка с хорошими новыми домами. Население поселка — около 12 тыс. человек.

Вода начала появляться у поселка 3 апреля, первые подтопления начались 4–5 апреля. Примерно в это же время местные жители и соседи из других поселков развернули масштабную операцию по помощи тем, кого затопило. Был создан координационный штаб, а также несколько чатов — каждый по отдельной теме. «В одном чате была еда — кто ее подвозит, кто [людей] кормит. Во втором — кому нужна помощь и кто готов ее оказать, у нас есть целые списки. Третий чат — информационный», — рассказала Ирина, глава общественного штаба.

Сейчас в небольшом координационном пункте у зоны подтопления дежурят сотрудники полиции, собираются и обмениваются информацией волонтеры, там же стоит столик с едой для всех приходящих — на нем чай, кофе, пирожки и термос с домашним борщом. «Мы создали группу, договорились, [кто, что и когда привозит]. Один к 15:00 привозит еду, другой к 16:00, и так по очереди. Кроме того, нам просто местные жители привозят продукты», — рассказала одна из дежурных.

Тогда же жители Ивановки и другие волонтеры организовали пункт сбора гуманитарной помощи, куда люди привозят одежду, бытовую химию, питьевую воду, средства личной гигиены. Этой помощью могут воспользоваться пострадавшие, кроме того, машины с гуманитаркой отправляются в пострадавший от наводнений Орск. Помимо этого в пункте все желающие могут взять специальные заглушки для канализации, чтобы, когда вода дойдет до домов, она не прошла внутрь.

В штабе утверждают, что очень много людей помогают, чем могут. «Местный застройщик выделил манипулятор, трактор, на них вывозили людей и вещи, — рассказала Ирина. — Он также предоставил здание для размещения техники, мебели и остальных вещей, которые люди вывозили из своих домов».

Помимо этого жители Ивановки совместно с полицией организовали ночные дежурства, чтобы защищать дома, если появятся мародеры. Они же ночью будят и предупреждают людей, если к их домам подходит вода.

«Здесь у всех вместо крови уже кофе и энергетик», — говорит волонтер, организовавший ночные дежурства.

Оперативный штаб и пункт сбора гумпомощи в селе Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Оперативный штаб и пункт сбора гумпомощи в селе Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Оперативный штаб и пункт сбора гумпомощи в селе Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Оперативный штаб и пункт сбора гумпомощи в селе Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Оперативный штаб и пункт сбора гумпомощи в селе Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Оперативный штаб и пункт сбора гумпомощи в селе Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Однако, по словам собеседников РБК, не все жители адекватно оценивают ситуацию. «Были люди, которые нам не верили, говорили другим, что мы их вводим в заблуждение, что вода дальше не пойдет. Не верили, что до них дойдет вода. В итоге вода прошла их дома и пошла гораздо дальше», — возмущается Ирина.

К середине дня 10 апреля часть поселка была затоплена, другая оставалась сухой. Жители сухой части Ивановки пока не спешат уезжать и смотрят, как будет развиваться ситуация. Одновременно они принимают меры — вывозят детей, поднимают наверх вещи. Кроме того, они стараются защитить свои участки, делая земляные насыпи у ворот. Многие делают заграждения из мешков с песком у щелей забора, у въезда в гараж, а также изолируют пленкой и песком канализационные люки, чтобы не дать воде попасть внутрь и пройти в дом.

Поселок Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Поселок Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Поселок Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Поселок Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Поселок Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Поселок Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Поселок Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Поселок Ивановка, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК)

«Мы просто наблюдаем и поверить не можем»

Подтопление затронуло и основную часть Оренбурга — областного центра с населением более 500 тыс. человек. Вода полностью затопила пешеходную набережную, расположенную на правом берегу Урала. Под водой скрылись ограждение, скейт-парк, детские площадки, прогулочная зона, нижние части лестниц, а также детская железная дорога. Набережную благоустраивали с 2017 года. Кроме того, вода подошла к зданиям в многоквартирных жилищных комплексах, расположенных близко к реке.

Вечером 9 апреля, когда вода в Урале превысила опасную отметку, на набережной собралось необычно много для буднего дня людей. Оренбуржцы смотрели на реку и затопленные участки, обсуждали ситуацию с паводком, гадали, как высоко поднимется вода. «Мы здесь стоим, и, может быть, кажется, что мы [любопытствуем], но мы просто наблюдаем и поверить не можем», — говорит жительница города Наталья.

Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК) Набережная Урала, Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Местные отмечают, что Урал в последние годы очень сильно обмелел — летом его переходят вброд, воды обычно по колено, редко — по грудь. Дно сильно заилилось. Кто-то из оренбуржцев считает, что дно реки давно нужно было углубить, тогда бы нынешний паводок принес меньше бед. «Об углублении Урала давно говорилось. Дно заилилось, река очень мелкая, и [пришедшей] воде некуда деться», — высказал предположение один из местных жителей.

Но в целом оренбуржцы не испытывают волнения. Люди, с которыми поговорил РБК, отмечали, что с этой стороны Урала берег довольно высокий, сами они живут далеко от реки и не думают, что им придется эвакуироваться. Впрочем, некоторые все же сделали запас продуктов и собрали документы на всякий случай.

Из-за паводка местный водоканал вынужден был проводить обеззараживание водопроводной воды, добавляя хлор, сообщал мэр Сергей Салмин. Он заверил, что это безопасно, но рекомендовал кипятить воду перед употреблением. Местное издание 56orb.ru 8 апреля сообщало, что с полок магазинов стала исчезать негазированная вода, связывая, впрочем, это с распространявшимися слухами о возможных отключениях воды.

10 апреля бутилированную негазированную воду по-прежнему сложно было найти в магазинах Оренбурга, убедился корреспондент РБК. На полках магазинов либо оставалась только газированная вода, либо стояли несколько бутылок небольшого объема. Сотрудники магазинов поясняют, что воду привозят в обычном режиме, но ее очень быстро разбирают.

Власти Оренбурга по мере ухудшения ситуации информировали жителей о необходимости приготовиться к эвакуации, а позже — эвакуироваться из определенных населенных пунктов. В зоне подтоплений дежурили автобусы и легковые машины для вывоза людей. Были развернуты пять пунктов временного размещения (ПВР) на 534 места для тех, кому негде разместиться. Люди живут в двух из них — в одном находятся 46 человек, в другом — 27. Также был развернут пункт длительного размещения на 50 мест, но там пока никого нет.

О движении воды и необходимости эвакуироваться оренбуржцев предупреждает сирена. 9 апреля, после резкого подъема воды в Урале до отметки 914 см, мэр Салмин призвал жителей районов, которые находятся под угрозой затопления, эвакуироваться. Мэр допускал, что тех, кто откажется покидать опасную зону, будут эвакуировать принудительно.

Для защиты многоквартирных домов, а также коммунальной инфраструктуры от воды власти организовали возведение дополнительных насыпей. 10 апреля МЧС спецбортом доставило в Оренбург 3 км быстровозводимых водоналивных дамб.