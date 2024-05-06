Метеоролог Шувалов: засев облаков не мог привести к сильным ливням в ОАЭ

Ученые оценили, мог ли засев облаков привести к ливню в Дубае

Дубай отличается засушливым климатом, в среднем годовое число осадков в ОАЭ не превышает 100 мм. 16 апреля на страну обрушились сильные ливни. Опрошенные РБК ученые объяснили почему так произошло

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты (Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters)

Засев облаков не мог привести к таким катастрофичным ливням, которые были в ОАЭ. Об этом РБК сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, это был естественный процесс — конвективный шторм, который появился чуть южнее в Аравийском море.

Засев — это введение в облака реагентов (твердой углекислоты, иодистого серебра и других) для изменения фазового состояния облаков — введения в состав облаков частиц, которые провоцируют выпадание осадков.

«Безусловно, это может быть и скорее всего связано с изменениями климата, потому что так высоко элементы тропической погоды, в эти широты, не поднимались», — подчеркнул Шувалов. По его словам, изменения климата будут по-разному сказываться в разных широтах и климатических зонах.

16 апреля на территории ОАЭ выпало самое большое количество осадков за все время наблюдений, проводимых с 1949 года — к вечеру дня выпало более годовой нормы осадков (составляет 100 мм). Затопило множество зданий, включая один из самых больших транспортных узлов в мире — международный аэропорт Дубая.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РБК, что структура облаков опровергает версию о засеве, так как формируемые искусственно облака обладают линейной структурой, а в случае с ливнем в ОАЭ облака образовались точечно.

«В данной ситуации хорошо было видно, где облака образуются, каким образом, как они смещаются и куда дальше уходят. Очень большие затраты реагентов нужны, чтобы засевать облаками регион в течение полутора суток, если не больше», — пояснил он.

В 2010 году в один из дней в Дубае выпало 80 мл осадков, поэтому, учитывая активные климатические изменения, сейчас вполне могло выпасть 140 мл, отметил эксперт.

Среди ключевых причин сильного ливня Леус отметил разницу в температурах воды в северной и южной частях Персидского залива, а также очень высокую температуру на территории Саудовской Аравии. «Контрастная температура провоцирует конвекцию (вид теплообмена), а потоки ветра переносят эти облака», — объяснил эксперт.