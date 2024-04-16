«Топит всё, везде». Очевидцы рассказали о последствиях дождей в Дубае
Очевидцы из Дубая, на который обрушились сильные ливни, прислали РБК видеокадры с места событий, на которых видны подтопления, а также рассказали о транспортном коллапсе, возникшем в городе.
В Дубае не ходят автобусы, закрыто метро и невозможно дождаться такси, рассказала РБК одна из очевидиц. По ее словам, с транспортом в городе «полный коллапс».
«Топит все. Мне кажется, везде. Транспорта нет, вызывать такси нереально», — сообщила РБК другая очевидица Полина.
По ее словам, люди не могут уехать из Dubai Mall (торгово-развлекательный центр в даунтауне Дубая), и единственный способ выбраться — найти кого-то, кто может забрать оттуда. «В 22:00 [21:00 мск] ждем третью волну дождя, надеюсь, нас не смоет», — сказала девушка.
Еще один очевидец — Антон — тоже сказал РБК, что застрял в Dubai Mall. «Метро не работает, такси, автобусов нет с трех часов, сейчас 21:22 [20:22 мск]», — рассказал он.
Очевидица Анна сообщила РБК, что люди в Дубае самоорганизуются в чатах и помогают друг другу добраться до нужных им мест, поскольку такси вызвать невозможно. «Разрушений я не видела, только залитые водой и песком дороги», — рассказала она.
Сильные дожди начались в ОАЭ накануне и затронули все эмираты. К вечеру 16 апреля выпала годовая норма осадков — 12 см. В Дубае оказались затоплены дороги и торговые центры, а также аэропорт, там ограничили вылет и прилет самолетов, задержка коснулась трех рейсов «Аэрофлота».
Метеорологическое бюро страны объявило красный уровень тревоги и призвало местных жителей быть бдительными, передает Gulf News. Госслужащие в Дубае и Шардже переведены на удаленку, а ученики государственных школ ОАЭ — на онлайн-обучение, сообщает Khaleej Times.
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