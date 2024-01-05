 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж

Землетрясение в японской Исикаве произошло 1 января, его эпицентр находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Магнитуду подземных толчков, которые наблюдались от Хоккайдо до Кюсю, оценивали примерно на 6–7.
Вспыхнувший после землетрясения пожар полностью уничтожил рынок в городе Вадзима (префектура Исикава). От огня пострадали или были разрушены более двухсот построек в центре Вадзимы.
Фото: Zhang Xiaoyu / XinHua / Global Look Press

Вспыхнувший после землетрясения пожар полностью уничтожил рынок в городе Вадзима (префектура Исикава). От огня пострадали или были разрушены более двухсот построек в центре Вадзимы.

Магнитуда самого сильного из подземных толчков, произошедших в префектуре Исикава, оценивается в 7,6. По данным на вечер 4 января, в регионе погиб 81 человек и еще&nbsp;около 50 считаются пропавшими без вести.
Фото: Zhang Xiaoyu / XinHua / Global Look Press

Магнитуда самого сильного из подземных толчков, произошедших в префектуре Исикава, оценивается в 7,6. По данным на вечер 4 января, в регионе погиб 81 человек и еще около 50 считаются пропавшими без вести.

Дороги в городе Судзу&nbsp;(префектура Исикава) завалены обломками, землетрясение разрушило и повредило здесь множество построек.
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Дороги в городе Судзу (префектура Исикава) завалены обломками, землетрясение разрушило и повредило здесь множество построек.

Специалисты коммунальных служб чинят пострадавшие от землетрясения ЛЭП, восстанавливая подачу электроэнергии в Судзу.
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Специалисты коммунальных служб чинят пострадавшие от землетрясения ЛЭП, восстанавливая подачу электроэнергии в Судзу.

От землетрясения пострадали и другие города префектуры Исикава, в том числе Нанао с население более 50 тыс. человек.
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

От землетрясения пострадали и другие города префектуры Исикава, в том числе Нанао с население более 50 тыс. человек.

Пострадавший от удара стихии Нанао - побратим российского Братска.&nbsp;
Фото: Zhang Xiaoyu / XinHua / Global Look Press

Пострадавший от удара стихии Нанао - побратим российского Братска. 

Асфальт на дорогах префектуры Исикава разошелся в стороны, в некоторые из таких расселин провалились машины.
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Асфальт на дорогах префектуры Исикава разошелся в стороны, в некоторые из таких расселин провалились машины.

Жителям пострадавшей от землетрясения префектуры разрешили бесплатно забирать товары из разрушенных толчками магазинов.
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Жителям пострадавшей от землетрясения префектуры разрешили бесплатно забирать товары из разрушенных толчками магазинов.

Жители разрушенных землетрясением домов разместили во временных&nbsp;убежищах, в том числе в устоявших при толчках школах.
Фото: Zhang Xiaoyu / XinHua / Global Look Press

Жители разрушенных землетрясением домов разместили во временных убежищах, в том числе в устоявших при толчках школах.

Переселенным из пострадавших домов людям помогают волонтеры.
Фото: Zhang Xiaoyu / XinHua / Global Look Press

Переселенным из пострадавших домов людям помогают волонтеры.

Жители пострадавших от толчков домов, опасаясь обрушения зданий в случае повторения землетрясения,&nbsp;выносят самое необходимое в палатки на улице.
Фото: Zhang Xiaoyu / XinHua / Global Look Press

Жители пострадавших от толчков домов, опасаясь обрушения зданий в случае повторения землетрясения, выносят самое необходимое в палатки на улице.

Разрушенные дороги лишили многие из населенных пунктов префектуры Исикава связи с остальными частями страны.
Фото: Zhang Xiaoyu / XinHua / Global Look Press

Разрушенные дороги лишили многие из населенных пунктов префектуры Исикава связи с остальными частями страны.

Авторы
Теги
Алиса Копчугова
мультимедиа Япония землетрясения землетрясение в Японии
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
На заводе в Сыктывкаре произошла утечка промышленного газа Общество, 03:56
В ООН заявили о росте экономики России в 2023 году на 2,7% Экономика, 03:49
Пентагон сообщил об отсутствии средств на новый пакет помощи Украине Политика, 03:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 03:09
В Литве сообщили о возможном отказе от преподавания на русском языке Политика, 02:53
Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж Общество, 02:49 
Маск назвал вторжение в Россию «плохой затеей» Политика, 02:37
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Насколько банки снижают лимиты по кредитным картам. Инфографика Финансы, 02:25
В ВСУ назвали «дефицитным товаром» западные и советские зенитные ракеты Политика, 02:10
В Нью-Йорке при столкновении поездов в метро пострадали 24 человека Общество, 02:03
В США призвали избегать жертв среди гражданских в конфликте на Украине Политика, 01:31
В небе над Крымом и Кубанью силы ПВО уничтожили 37 беспилотников Политика, 01:09
Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода Политика, 00:52
В Шереметьево предупредили о возможных задержках из-за аномальных морозов Общество, 00:41