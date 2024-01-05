Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж
Землетрясение в японской Исикаве произошло 1 января, его эпицентр находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Магнитуду подземных толчков, которые наблюдались от Хоккайдо до Кюсю, оценивали примерно на 6–7.
Вспыхнувший после землетрясения пожар полностью уничтожил рынок в городе Вадзима (префектура Исикава). От огня пострадали или были разрушены более двухсот построек в центре Вадзимы.
Магнитуда самого сильного из подземных толчков, произошедших в префектуре Исикава, оценивается в 7,6. По данным на вечер 4 января, в регионе погиб 81 человек и еще около 50 считаются пропавшими без вести.
Дороги в городе Судзу (префектура Исикава) завалены обломками, землетрясение разрушило и повредило здесь множество построек.
Специалисты коммунальных служб чинят пострадавшие от землетрясения ЛЭП, восстанавливая подачу электроэнергии в Судзу.
От землетрясения пострадали и другие города префектуры Исикава, в том числе Нанао с население более 50 тыс. человек.
Пострадавший от удара стихии Нанао - побратим российского Братска.
Асфальт на дорогах префектуры Исикава разошелся в стороны, в некоторые из таких расселин провалились машины.
Жителям пострадавшей от землетрясения префектуры разрешили бесплатно забирать товары из разрушенных толчками магазинов.
Жители разрушенных землетрясением домов разместили во временных убежищах, в том числе в устоявших при толчках школах.
Переселенным из пострадавших домов людям помогают волонтеры.
Жители пострадавших от толчков домов, опасаясь обрушения зданий в случае повторения землетрясения, выносят самое необходимое в палатки на улице.
Разрушенные дороги лишили многие из населенных пунктов префектуры Исикава связи с остальными частями страны.