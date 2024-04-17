В ОАЭ из-за ливней застряли 2,5 тыс. россиян
Около 2,5 тыс. россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку их рейсы отложили из-за ливней, сообщила «РИА Новости» глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России», — пояснила она. Ломидзе отметила, что «туристы не страдают», им предложили размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится», — сказала Ломидзе.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян в разговоре с «РИА Новости» отметил, что, по словам некоторых туристов, стойки информации в аэропортах Дубая перегружены «и зачастую не справляются с обращениями пассажиров».
Сильные ливни обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля, затопив участки основных автомагистралей. В Дубае оказались затоплены дороги и торговые центры, а также станция метро Onpassive. К вечеру выпала годовая норма осадков — 12 см.
Аэропорт Дубая объявил, что временно прекратил прием входящих рейсов до улучшения погодных условий. Вылеты при этом продолжились. Авиакомпания Flydubai отменила до 17 апреля все рейсы, вылетающие из Дубая, о задержке нескольких вылетов сообщил «Аэрофлот».
Очевидцы, с которыми поговорил РБК, отмечали, что вечером 16 апреля в городе не ходили автобусы, не работало метро, а такси дождаться было невозможно.
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