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Кадры из эпицентра урагана «Берил», который разрушает города на Карибах

Кадры из эпицентра урагана «Берил», который разрушает города на Карибах
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По Карибскому морю продвигается разрушительный ураган «Берил». Под удар стихии попала Ямайка — там для людей развернули порядка 900 убежищ. Ураган уже прошел по территории Гренады. В стране почти полностью разрушены все здания, заявлял премьер-министр Гренады Дикон Митчелл. «Полное опустошение и уничтожение сельского хозяйства. Полное и тотальное уничтожение природной среды. На острове Карриаку буквально не осталось растительности», — перечислил он последствия в эфире CBS News.

Из-за урагана уже есть погибшие — один человек на Ямайке, три человека погибли в Венесуэле, трое погибли в Гренаде и один человек погиб в Сент-Винсенте и Гренадинах, передает CNN. Есть много пострадавших — так, из-за урагана пострадала исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес — она приехала в Куманаку, штат Сукре, где оказывала помощь пострадавшим, и на нее упало дерево.

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Теги
ураган Карибское море разрушения
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