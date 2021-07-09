Полтриллиона на обеление угольных регионов

Минэкономразвития представило план диверсификации экономик Кемеровской области и Республики Коми

Минэкономразвития представило план диверсификации экономики Кемеровской области и Республики Коми, которые исторически связаны с добычей угля. Общие инвестиции в новые проекты могут составить до ₽500 млрд

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Минэкономразвития разработало план диверсификации экономики ведущего угольного региона России, Кемеровской области, и Республики Коми, которая также сильно зависит от экспорта угля. Он предполагает реализацию в течение пяти лет более ста инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля, и привлечение около 500 млрд руб. инвестиций.

Об этом говорится в приказах ведомства от 5 июля, с копией которых ознакомился РБК. Представитель Минэкономразвития подтвердил их подлинность. По его словам, этот план рассматривался на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду, 7 июля.

«У нас есть еще один вопрос, связанный с тем, что угольщики Кузбасса обещали средства, которые получают от работы в Кузбассе по углю, вкладывать и в неугольные сферы, — заявил на этом совещании Путин. — Мне вчера [губернатор Кемеровской области] Сергей Евгеньевич [Цивилев] докладывал, что в принципе это так и происходит, в общем и целом выстроена соответствующая работа».

Какие проекты могут быть реализованы в Кузбассе и Коми

Угольные компании обеспечивают около 40% налогов Кемеровской области, говорил Цивилев. В Коми на них приходится около трети валового регионального продукта (ВРП). На совещании с президентом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что для увеличения экспорта угля по железной дороге угольщики должны будут заключать соглашения с правительством Кузбасса с обязательством инвестировать часть средств в неугольную занятость.

План диверсификации экономики Кемеровской области предусматривает реализацию 78 проектов в разных отраслях экономики с внебюджетными инвестициями к 2026 году в размере 376,4 млрд руб., говорится в документах Минэкономразвития. Программа социально-экономического развития региона до 2024 года предусматривает финансирование на 55,2 млрд руб., из них 51,3 млрд руб. — из федерального бюджета.

Среди крупных инвестпроектов — новый комплекс производства аммиака и карбамида за €1,2 млрд (105 млрд руб.), который планирует построить компания «СДС Азот» Романа Троценко, владеющего угольными активами на Таймыре, и строительство литейно-прокатного комплекса Evraz Романа Абрамовича и партнеров за 46 млрд руб. Evraz владеет компанией «Распадская» с угольными шахтами в Кузбассе.

Одна из крупнейших в России угольных компаний СУЭК Андрея Мельниченко запланировала в Кемеровской области проект на 36,7 млрд руб. — по модернизации тепловых станций и систем теплоснабжения «Кузбассэнерго». План Минэкономразвития также включает проекты компаний из других отраслей — производителя алюминия UC Rusal (завершение строительства Крапивинской ГЭС за 45 млрд руб., экологическая модернизация «Русал Новокузнецк» за 16 млрд руб., строительство здания терминала аэропорта в Новокузнецке за 2,7 млрд руб.), а также онлайн-ретейлера Wildberries (строительство логистического центра стоимостью 5 млрд руб.).

Диверсификация экономики Коми предусматривает реализацию 41 проекта с 89,7 млрд руб. инвестиций в отрасли, не связанного с добычей угля. Среди них — создание производства высококачественной извести, в которое Ухтинский завод строительных материалов намерен вложить 18 млрд руб., а также проекты в области сельского хозяйства и лесопромышленного сектора.

«Если сложить результаты всех инструментов — программы развития Кемеровской области, плана диверсификации и соглашений с угольными компаниями, получится порядка 24 тыс. новых рабочих мест к 2030 году», — передал РБК через пресс-службу Решетников. Новые проекты в Коми позволят к 2026 году создать еще около 4 тыс. рабочих мест. На торжественном вечере по случаю 300-летия Кузбасса 6 июля Путин призвал создать не менее 40 тыс. рабочих мест в неугольных отраслях экономики Кемеровской области.

По словам Решетникова, сейчас важно все мероприятия и механизмы запустить в работу и параллельно вместе с региональными властями искать другие способы и направления для дальнейшей диверсификации. «Вместе с регионом <...> будем дальше смотреть, где нам эти 16 тыс. рабочих мест дополнительно создать [для увеличения до 40 тыс. рабочих мест в Кемеровской области], какие есть возможности, дополнительный анализ проведем», — отметил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Кемеровской области и Коми.

Зачем нужно диверсифицировать экономику угольных регионов

Отказ от использования угля в качестве топлива из-за негативного влияния на климат — тренд последних лет, в первую очередь в европейских странах. ЕС собирается стать углеродно нейтральным, то есть сократить выбросы CO 2 до нуля к 2050 году, а страны G7 (Франция, Великобритания, США, Италия, Германия, Япония и Канада) приняли решение отказаться от угля в качестве топлива в соответствии с задачами Парижского соглашения по климату еще раньше — к 2030 году.

В конце мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны мира должны перенести свои инвестиции из угольной промышленности в возобновляемые источники энергии. По его словам, это означает прекращение финансирования добычи угля и постепенный отказ от его использования. Все это может повлиять на мировой рынок угля и цены на этот вид топлива.

Путин еще в марте поставил задачу перед правительством направить экспортные доходы от продажи угля на укрепление и диверсификацию угледобывающих регионов. «Нужно добиться опережающего развития других секторов промышленности, сферы услуг и тем самым обеспечить устойчивость региональных рынков труда, чтобы жизнь людей не была критически завязана лишь на одну только отрасль», — объяснял президент.

Он тогда отметил, что долгосрочные прогнозы предполагают существенное падение спроса на уголь, в том числе из-за технологических изменений и перехода многих стран на альтернативные виды топлива.

На совещании с членами правительства 7 июля президент напомнил об этой задаче. Максим Решетников, комментируя это поручение, использовал хештег «не углем единым» на своей странице в Instagram. Он отметил, что для диверсификации экономики регионов нужны новые «точки роста», приведя в пример развитие горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области (на его расширение планируется потратить около 10 млрд руб.) и продление льготной ставки на страховые взносы (7,6 вместо 30%) для всех резидентов специальных площадок с льготными налоговыми условиями.

Минэкономразвития предлагает реализовывать мероприятия в традиционных секторах экономики — добыча и переработка полезных ископаемых (кроме угля), металлургическое производство, сельское хозяйство, торговля и сфера услуг, замечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Это зрелые, медленно растущие отрасли, перспективы существенного увеличения занятости и производительности труда в которых являются низкими», — предупреждает он. К тому же все эти отрасли уступают угольной по уровню заработной платы, что вряд ли поможет привлечь для работы в них молодежь, поэтому отток молодого трудоспособного населения из регионов может продолжиться.

По мнению Гришунина, для того чтобы программы по диверсификации экономики действительно привели к росту занятости в отраслях, не связанных с углем, необходимо поощрять предпринимательство в новых секторах экономики, таких как информационные технологии, образование и производство новых конструкционных материалов.