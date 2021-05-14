Слияние вечного разума

Исследователи ЦПУР оценили последствия объединения российских вузов

Слияние российских университетов в целом положительно сказывается на их работе, выяснили эксперты Центра перспективных управленческих решений. При этом эффективнее всего слияние проходит, если в нем участвуют небольшие вузы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Когда университеты сливаются удачно

Слияние отечественных университетов положительно сказалось на их эффективности, по крайней мере в краткосрочной перспективе. К такому выводу пришли авторы исследования «Оценка политики слияний университетов в российской системе высшего образования» из Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР, доклад есть у РБК).

Результаты их анализа говорят о том, что эффективность в объединенных вузах оказалась на 22–27% выше, чем у наиболее сопоставимых университетов из контрольной группы. При этом больше всего эффективность объединенных вузов увеличивалась в следующих случаях:

в слиянии участвовали относительно небольшие вузы;

профили сливаемых университетов были достаточно разнонаправленными, как и профили их научных исследований;

между разными группами стейкхолдеров (студенты, преподаватели, администрация, чиновники и т.д.) объединяемых вузов не было серьезных конфликтов.

При этом исследователи отмечают, что выявленный ими эффект доказан только в краткосрочной перспективе, то есть на период первых нескольких лет после слияния. «При этом существующие исследования по другим странам (в частности, по Великобритании) свидетельствуют о том, что в более долгосрочной перспективе уровень эффективности деятельности объединенного университета может опускаться до исходного значения», — уточнили они. Также в ЦПУР заявили, что в их докладе рассматривается только одна составляющая общего эффекта слияний — экономическая эффективность, а другие аспекты, например удовлетворенность преподавателей и студентов результатами слияния, не учитывались.

При оценке эффективности вузов учитывались такие факторы, как численность студентов, общее количество публикаций, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, общий объем НИОКР данного университета, средний балл ЕГЭ студентов, поступающих на бюджетные места, доходы вуза из всех источников, общая численность преподавателей и исследователей и т.д.

В целевую группу вошли 152 университета после слияния, в контрольную — 152 университета, не участвовавшие в слияниях, с теми же показателями, что и в целевой группе. «Другими словами, каждому университету подобрали пару», — пояснил РБК директор по исследованиям ЦПУР Михаил Комин. Далее работу вузов из первой и второй группы оценили по ряду показателей (информацию о них исследователи получили большей частью из мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования МИРЭА). В мониторинге при учете множества мелких факторов выделяются семь ключевых направлений, для которых установлены пороговые значения. Если университет преодолевал пороговые значения менее чем для четырех ключевых показателей, то он признавался неэффективным, указано в исследовании.

Почему слияния вузов в России происходят так часто

Директор центра мониторинга и статистики образования РАНХиГС Марк Агранович оценил результаты исследования неоднозначно. Он допустил, что слияние вузов помогает распространять эффективный менеджмент на те университеты, которые прежде управлялись хуже. Также такое объединение может потенциально дать возможность для междисциплинарных исследований и курсов, добавил эксперт.

«Если у учебных заведений разные направления, то консолидация кадровых ресурсов может дать пользу только на каких-то общих направлениях — скажем, программирование и математика, — пояснил Агранович. — А если одни — биологи, другие — физики, то пользы тут особой я не вижу». По его мнению, зачастую слияние вузов — это «просто физическое объединение нескольких университетов под одной крышей, так что это ничего не дает».

Ранее тему слияния вузов в интервью РБК комментировал ректор МФТИ, бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Он, как и Агранович, считает, что объединение имеет смысл, если приводит к значимым результатам в плане подготовки студентов или повышения уровня исследовательской деятельности. «Но объединение ради объединения не нужно, — уверен Ливанов. — Никакой кампанейщины здесь не было и, надеюсь, не будет».

В России слияние университетов с целью увеличить их эффективность — практика не новая. Как указано в докладе ЦПУР, с 1990-х годов имели место четыре волны объединения российских вузов. Первая из них пришлась на период 1991–2000 годов. Тогда главной проблемой учебных заведений была излишне узкая специализация, сформировавшаяся в советский период. Вторая волна слияний пришлась на 2006–2014 годы, когда был реализован проект по созданию сети федеральных университетов, предполагавший объединение нескольких расположенных в одном городе учебных заведений в одно.

Третья, самая масштабная волна была связана с внедрением мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования в 2012 году. Его цель — повысить эффективность деятельности вузов.

Четвертая волна слияний пришлась на 2014–2015 годы, когда был запущен проект по созданию сети опорных университетов в регионах России. Тогда Минобрнауки заявляло, что эти вузы будут ориентированы на решение задач региональных экономик.