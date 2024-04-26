Мирра Андреева одержала вторую подряд волевую победу на турнире в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде.
Во втором круге 16-летняя россиянка победила чешку Линду Носкову, 31-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
Следующей соперницей Андреевой будет победительница пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США).
В первом круге Андреева победила американку Тэйлор Таунсенд со счетом 4:6, 6:1, 7:5, уступая 1:4 в решающем сете.
Андреева занимает 43-е место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она доходила до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене и четвертого круга на Australian Open.
В другом матче второго круга россиянка Анастасия Павлюченкова победила представляющую Австралию Дарью Сэвилл со счетом 6:1, 6:4. Ее следующей соперницей станет соотечественница Дарья Касаткина или испанка Кристина Буча.
Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Призовой фонд составляет €7,68 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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