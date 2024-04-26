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РФС назвал ориентиром для возвращения сборной отбор на ЧМ-2030

РФС назвал ориентиром для возвращения сборной к соревнованиям отбор на ЧМ-2030
РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период отстранения. В том числе предлагается проводить до 10 товарищеских матчей в год. Также есть план организовать товарищеский турнир, куда пригласят сборные-участницы ЧМ
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций. Об этом сообщается на сайте РФС.

В РФС отметили, что на период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Сборная России заняла самое высокое с 2022 года место в рейтинге ФИФА
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ. В концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА, сообщается на сайте РФС.

Помимо товарищеских матчей, концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

Из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА сборная России проводит только товарищеские игры. В последней игре россияне разгромили команду Сербии со счетом 4:0.

Следующая товарищеская встреча у сборной России запланирована на 8 июня с белорусами в Минске.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу
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