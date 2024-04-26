Эксперты объявили о «новой гонке вооружений» для войны дронов

Китай, Россия и США стали ведущими разработчиками технологий БПЛА, число заявок на регистрацию соответствующих патентов выросло на 16%, пишет The Independent. Эксперты объяснили эту тенденцию «частью новой гонки вооружений»

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

В мире резко выросло число патентов на беспилотники на фоне «новой гонки вооружений», пишет The Independent. По данным издания, Китай, Россия и США вошли в пятерку ведущих разработчиков технологии БПЛА.

The Independent со ссылкой на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности пишет, что в период с 2022 по 2023 год число заявок на регистрацию патентов в этой сфере выросло на 16%.

Бывший аналитик Министерства обороны США Марсель Плихта назвал эту тенденцию «частью новой глобальной гонки вооружений», которая отличается от традиционного производства «танков и винтовок» и стимулируется развитием технологического сектора. По его словам, популярность применения беспилотников в том числе начала расти на фоне конфликта на Украине.

«Это не обязательно технологическая революция — это просто пример применения технологий беспилотных летательных аппаратов для получения преимуществ на поле боя», — считает эксперт.

По данным издания, в период с 2022 по 2024 год Россия подала на регистрацию 342 патента, Украина — четыре. 87% соответствующих заявок за минувший год поступило из Китая, США оказались на втором месте с 858 патентами, отмечает The Independent.

Наибольшей популярностью пользуется технология китайского производителя беспилотников DJI. По словам Плихта, подобные дроны-квадрокоптеры «идеальны для использования на поле боя» за счет небольшого размера и возможности оснащения камерой и взрывчаткой. Им нет альтернативы в США, признал он.

«Мы видим рост инвестиций в исследования беспилотных летательных аппаратов со стороны оборонных предприятий, поскольку правительства понимают, что они участвуют в фактической гонке вооружений в этой области», — сказал сотрудник юридической фирмы по вопросам интеллектуальной собственности Mathys & Squire Эндрю Уайт.

В январе в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщали о планах в три раза нарастить производство беспилотников к 2030 году, более чем до 32 тыс. штук в год. Объем финансирования нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» на этот период составляет около 700 млрд руб. Соответствующая стратегия развития БПЛА была разработана в апреле 2023 года.