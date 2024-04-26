Сын Цзю после первого поражения в карьере проведет чемпионский бой

Тим Цзю после первого поражения в карьере проведет бой с Ортисом за титул WBA

Тим Цзю в августе проведет поединок против Верджила Ортиса из США. На кону будет титул временного чемпиона WBA в первом среднем весе

Тим Цзю (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, проведет следующий бой против американца Верджила Ортиса за титул временного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщается на сайте WBA.

Чемпионом WBA в этом весе является Исраил Мадримов из Узбекистана, который в марте победил россиянина Магомеда Курбанова в бою за вакантный титул. Он проведет следующий поединок 3 августа против чемпиона WBA в полусреднем весе (до 66,68 кг) американца Теренса Кроуфорда.

WBA объявил, что Кроуфорд пообещал в случае своей победы в течении пяти дня решить, титул в каком весе он сохранит за собой.

Цзю 31 марта потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре. Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Фундора также завоевал вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.

На счету 29-летнего Цзю 24 победы в 25 боях на профессиональном ринге.

Бой Цзю и Ортиса также должен пройти 3 августа.