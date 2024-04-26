Помощник Карпина в сборной России покинул клуб Второй лиги

Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара‑2». Накануне он получил четыре матча дисквалификации после удаления за нецензурную брань в адрес арбитра. И.о. главного тренера «Краснодара-1» стал Олег Веретенников

Николай Писарев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2». Об этом сообщается на сайте клуба Второй лиги.

Отмечается, что данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Олег Веретенников.

Писарев возглавил вторую команду «Краснодара» в августе 2023 года. Вместе с клубом он стал победителем первой части сезона. Сейчас «Краснодар-2» занимает пятое место в турнирной таблице группы «Золото» во Второй лиге. Команда набрала 12 очков за девять матчей.

Накануне Писарев получил четыре матча дисквалификации после удаления за нецензурную брань в адрес арбитра.

Писарев, шестикратный чемпион России в составе «Спартака», входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

По ходу прошлого сезона Писарев был назначен главным тренером подмосковных «Химок». Но команда проиграла четыре матча подряд, и тренер был уволен. По итогам сезона «Химки» покинули Российскую премьер-лигу.