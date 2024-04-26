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На экс-замглаву отдела полиции Мытищ завели дело за покушение на взятку

Дело за покушение на взятку завели на бывшего замглаву отдела полиции Мытищ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Подмосковье завели дело за покушение на получение взятки в размере 500 тыс. руб. против бывшего замначальника 4-го отдела полиции межмуниципального управления МВД «Мтищенское» Сергея Зимина. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на взятку в крупном размере — ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса. По статье грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Зимин в сентябре 2023 года потребовал 500 тыс. руб. за сокрытие происшествия на одном из объектов предпринимателя Сергея Волынкина. Там неофициально нанятый рабочий во время монтажных работ нарушил технику безопасности, упал с высоты и получил травмы. Зимин пообещал не передавать материалы дела для проверки в обмен на взятку. Волынкин согласился, но после обратился в МВД. Зимина уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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Московская область Мытищи МВД взятка уголовное дело
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