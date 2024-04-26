Кабмин предложил разрешить приставам применять физическую силу и оружие

Кабмин внес законопроект о праве приставов на применение силы и оружия

Сотрудникам органов принудительного исполнения предложили разрешить использовать силу, спецсредства и оружие в ряде случаев. Сейчас эта норма распространяется на судебных приставов по обеспечению порядка деятельности судов

Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press

Кабмин внес в Госдуму законопроект, предлагающий распространить право применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия на всех сотрудников органов принудительного исполнения. Сейчас эта норма действует только в отношении судебных приставов, занимающихся обеспечением установленного порядка деятельности судов, после прохождения спецподготовки, военно-врачебной экспертизы и периодических проверок.

Инициатива подразумевает внесение поправок в закон «Об органах принудительного исполнения России». Директора Федеральной службы судебных приставов предлагают наделить дополнительными полномочиями, в том числе по определению численности судебных приставов.

Согласно тексту законопроекта, приставы смогут применить физическую силу, спецсредства (резиновые палки, наручники, аэрозольные и электрошоковые устройства) или огнестрельное оружие в случаях:

пресечения преступлений и административных нарушений;

при задержании;

нападения на участников судебного процесса, самого пристава или здание органов принудительного исполнения;

оказания сопротивления;

принудительного доставления в суд или полицию;

сопровождения подлежащих выдворению иностранцев или лиц без гражданства в спецучреждения;

пресечения побега из-под стражи;

попыток завладения оружием.

Перед их применением приставы обязаны об этом предупредить и дать время для выполнения своих требований в случае отсутствия опасности для жизни и здоровья. Согласно инициативе, действия сотрудников принудительного исполнения должны быть соразмерны характеру правонарушения и силе оказываемого противодействия. Они также обязаны оказать первую медицинскую помощь при нанесении телесных повреждений и уведомить о произошедшем прокурора и близкого родственника в течение 24 часов.

Законопроект запрещает применять спецсредства и огнестрельное оружие в отношении совершивших преступления ненасильственного характера, беременных, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних. Исключением станут случаи, когда есть угроза жизни и здоровью приставов. Использование резиновых палок запрещено для ударов по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область сердца.

«Предлагаемые изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована, установлена ответственность за превышение данного полномочия, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», — говорится в пояснительной записке.

В кабмине добавили, что инициатива соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договоренностям России.