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Общество ,  
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Кабмин предложил разрешить приставам применять физическую силу и оружие

Кабмин внес законопроект о праве приставов на применение силы и оружия
Сотрудникам органов принудительного исполнения предложили разрешить использовать силу, спецсредства и оружие в ряде случаев. Сейчас эта норма распространяется на судебных приставов по обеспечению порядка деятельности судов
Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press

Кабмин внес в Госдуму законопроект, предлагающий распространить право применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия на всех сотрудников органов принудительного исполнения. Сейчас эта норма действует только в отношении судебных приставов, занимающихся обеспечением установленного порядка деятельности судов, после прохождения спецподготовки, военно-врачебной экспертизы и периодических проверок.

Инициатива подразумевает внесение поправок в закон «Об органах принудительного исполнения России». Директора Федеральной службы судебных приставов предлагают наделить дополнительными полномочиями, в том числе по определению численности судебных приставов.

Согласно тексту законопроекта, приставы смогут применить физическую силу, спецсредства (резиновые палки, наручники, аэрозольные и электрошоковые устройства) или огнестрельное оружие в случаях:

  • пресечения преступлений и административных нарушений;
  • при задержании;
  • нападения на участников судебного процесса, самого пристава или здание органов принудительного исполнения;
  • оказания сопротивления;
  • принудительного доставления в суд или полицию;
  • сопровождения подлежащих выдворению иностранцев или лиц без гражданства в спецучреждения;
  • пресечения побега из-под стражи;
  • попыток завладения оружием.

Перед их применением приставы обязаны об этом предупредить и дать время для выполнения своих требований в случае отсутствия опасности для жизни и здоровья. Согласно инициативе, действия сотрудников принудительного исполнения должны быть соразмерны характеру правонарушения и силе оказываемого противодействия. Они также обязаны оказать первую медицинскую помощь при нанесении телесных повреждений и уведомить о произошедшем прокурора и близкого родственника в течение 24 часов.

Законопроект запрещает применять спецсредства и огнестрельное оружие в отношении совершивших преступления ненасильственного характера, беременных, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних. Исключением станут случаи, когда есть угроза жизни и здоровью приставов. Использование резиновых палок запрещено для ударов по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область сердца.

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Фото:Владимир Корнев / РИА Новости
«Предлагаемые изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована, установлена ответственность за превышение данного полномочия, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», — говорится в пояснительной записке.

В кабмине добавили, что инициатива соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договоренностям России.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия кабмин Госдума судебные приставы законопроект
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