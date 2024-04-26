Кабмин предложил разрешить приставам применять физическую силу и оружие
Кабмин внес в Госдуму законопроект, предлагающий распространить право применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия на всех сотрудников органов принудительного исполнения. Сейчас эта норма действует только в отношении судебных приставов, занимающихся обеспечением установленного порядка деятельности судов, после прохождения спецподготовки, военно-врачебной экспертизы и периодических проверок.
Инициатива подразумевает внесение поправок в закон «Об органах принудительного исполнения России». Директора Федеральной службы судебных приставов предлагают наделить дополнительными полномочиями, в том числе по определению численности судебных приставов.
Согласно тексту законопроекта, приставы смогут применить физическую силу, спецсредства (резиновые палки, наручники, аэрозольные и электрошоковые устройства) или огнестрельное оружие в случаях:
- пресечения преступлений и административных нарушений;
- при задержании;
- нападения на участников судебного процесса, самого пристава или здание органов принудительного исполнения;
- оказания сопротивления;
- принудительного доставления в суд или полицию;
- сопровождения подлежащих выдворению иностранцев или лиц без гражданства в спецучреждения;
- пресечения побега из-под стражи;
- попыток завладения оружием.
Перед их применением приставы обязаны об этом предупредить и дать время для выполнения своих требований в случае отсутствия опасности для жизни и здоровья. Согласно инициативе, действия сотрудников принудительного исполнения должны быть соразмерны характеру правонарушения и силе оказываемого противодействия. Они также обязаны оказать первую медицинскую помощь при нанесении телесных повреждений и уведомить о произошедшем прокурора и близкого родственника в течение 24 часов.
Законопроект запрещает применять спецсредства и огнестрельное оружие в отношении совершивших преступления ненасильственного характера, беременных, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних. Исключением станут случаи, когда есть угроза жизни и здоровью приставов. Использование резиновых палок запрещено для ударов по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область сердца.
В кабмине добавили, что инициатива соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договоренностям России.
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