Защита потребует передать дело Иванова военным следователям

Тимур Иванов (слева) (Фото: Министерство обороны России / Reuters)

Защита замминистра обороны Тимура Иванова заявила в апелляции на арест чиновника, что его дело о получении взятки должны расследовать военные следователи, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

В тексте говорится, что Иванов «является лицом гражданского персонала Вооруженных сил» России, поэтому его уголовное преследование «находится в исключительной юрисдикции Главного военного следственного управления Следственного комитета».

Арест Иванова обжаловали утром 26 апреля. Адвокаты просят суд избрать для него меру, не связанную с лишением свободы. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает.

По делу проходят еще три фигуранта. Собеседники ТАСС сообщили, что их число в ходе следствия может увеличиться.