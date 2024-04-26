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Дело Тимура Иванова ,  
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Защита потребует передать дело Иванова военным следователям

Защита Иванова: делом замминистра обороны должны заниматься военные следователи
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов (слева)
Тимур Иванов (слева) (Фото: Министерство обороны России / Reuters)

Защита замминистра обороны Тимура Иванова заявила в апелляции на арест чиновника, что его дело о получении взятки должны расследовать военные следователи, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

В тексте говорится, что Иванов «является лицом гражданского персонала Вооруженных сил» России, поэтому его уголовное преследование «находится в исключительной юрисдикции Главного военного следственного управления Следственного комитета».

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Тимур Иванов

Арест Иванова обжаловали утром 26 апреля. Адвокаты просят суд избрать для него меру, не связанную с лишением свободы. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает.

По делу проходят еще три фигуранта. Собеседники ТАСС сообщили, что их число в ходе следствия может увеличиться.

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Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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