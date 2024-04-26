Исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 7 пожизненных сроков

Суд в Стамбуле приговорил исполнительницу теракта в центре города к семи пожизненным срокам — 1794 годам заключения — по совокупности преступлений, сообщает TRT Haber.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября 2022 года. В результате погибли шесть человек, около 100 пострадали, в их числе трое россиян.

Ахлям аль-Башир, гражданка Сирии 1999 года рождения, оставила бомбу на одной из главных туристических улиц Стамбула. Ее приговорили к семи пожизненным заключениям за «нарушение единства и целостности государства» и «умышленное убийство». Всего по делу проходили 36 человек.

Следователи изучили записи с камер наблюдения. На них видно, что женщина оставила пакет с бомбой под скамейкой посреди улицы и быстрым шагом покинула место преступления. Ахлям аль-Башир задержали на следующий день после теракта, 14 ноября 2022 года.