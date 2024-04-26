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Рублев на «Мастерсе» в Мадриде прервал серию из четырех поражений

Рублев победил Багниса на «Мастерсе» в Мадриде, прервав свою серию поражений
Российский теннисист, который в четырех своих последних матчах не выиграл ни одного сета, вышел в третий круг в Мадриде, победив 136-ю ракетку мира Факундо Багниса из Аргентины
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под седьмым номером, победил аргентинца Факундо Багниса, 136-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.

Как один из сеянных Рублев начал турнир в Мадриде сразу со второго круга. Его следующим соперником будет победитель пары Цзюнчэн Шан (Китай) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Рублев уступил в четвертом матче подряд без выигранного сета
Спорт
Андрей Рублев

Россиянин прервал свою серию из четырех поражений, когда он даже не сумел выиграть ни одного сета.

Рублев занимает восьмое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Андрей Рублев (теннисист)
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