Рублев на «Мастерсе» в Мадриде прервал серию из четырех поражений
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под седьмым номером, победил аргентинца Факундо Багниса, 136-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.
Как один из сеянных Рублев начал турнир в Мадриде сразу со второго круга. Его следующим соперником будет победитель пары Цзюнчэн Шан (Китай) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Россиянин прервал свою серию из четырех поражений, когда он даже не сумел выиграть ни одного сета.
Рублев занимает восьмое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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