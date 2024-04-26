Минэнерго не увидело причин для восстановления экспорта энергии в Китай

Шульгинов: пока нет аргументов для полного восстановления экспорта энергии в КНР

Минэнерго пока не видит аргументов для полного восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай, хотя не исключает, что оно возможно временно. Поставки ограничили в 2023 году из-за дефицита в энергосистеме Востока

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Минэнерго России пока не ожидает полного восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай, сообщил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов по итогам совещания о прохождении осенне-зимнего периода, передает корреспондент РБК.

По его словам, для этого «на сегодняшний день нет аргументов». Однако он допустил временное восстановление поставок по высоковольтной линии 500 кВ «Амурская — Хэйхэ», на которой и были ограничены поставки.

«Мы посмотрим, на Дальнем Востоке у нас обычно паводок более мощный, когда сезонные дожди идут. Это август—сентябрь. Посмотрим, что это даст нам в части накопления гидроресурсов. И вернемся у этому вопросу. Возможно, будет на какой-то период восстановление», — рассказал министр.

Минэнерго в августе 2023 года сообщило об ограничении перетока мощности в Китай по ВЛ «Амурская — Хэйхэ» до 100-200 МВт на фоне дефицита в энергосистеме Востока. При этом поставки по другой линии — ВЛ 110-220 кВ — продолжались в плановом объеме.

Член правления ПАО «Интер РАО» (оператор экспорта/импорта электроэнергии в России) Александра Панина оценивала снижение поставок в Китай в январе—феврале 2024 года на 75% к аналогичному периоду 2023 года.



