Медведев пообещал победу над теми, что «подменяет историю злобной ложью»
Россия отражает атаки тех, кто хочет подменить историю «злобной ложью», победа будет за ней, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений, с оружием в руках, постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью, кто очерняет истинных героев», — сказал Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы».
Он отметил, что такой диктант пишут «с гордостью и безмерной благодарностью героям тех лет». «Враг не пройдет, победа будет за нами», — процитировал Медведев слова председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова из его обращения к советским людям 22 июня 1941 года.
«Диктант Победы» в 2024 году проходит 26 апреля во всех регионах России и в 60 странах мира. Центральной площадкой стал Музей Победы в Москве. Задания посвящены 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.
«Единая Россия» 26 апреля сообщила о масштабных DDoS-атаках на ее электронные сервисы, которые в пресс-службе партии связали с проведением «Диктанта Победы».
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