Медведев пообещал победу над теми, что «подменяет историю злобной ложью»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Россия отражает атаки тех, кто хочет подменить историю «злобной ложью», победа будет за ней, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений, с оружием в руках, постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью, кто очерняет истинных героев», — сказал Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы».

Он отметил, что такой диктант пишут «с гордостью и безмерной благодарностью героям тех лет». «Враг не пройдет, победа будет за нами», — процитировал Медведев слова председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова из его обращения к советским людям 22 июня 1941 года.

«Диктант Победы» в 2024 году проходит 26 апреля во всех регионах России и в 60 странах мира. Центральной площадкой стал Музей Победы в Москве. Задания посвящены 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.

«Единая Россия» 26 апреля сообщила о масштабных DDoS-атаках на ее электронные сервисы, которые в пресс-службе партии связали с проведением «Диктанта Победы».