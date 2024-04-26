 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В ЦБ допустили рост российской экономики выше 3% в 2024 году

Банк России существенно поднял прогноз по росту ВВП России в 2024 году. Теперь это диапазон составляет от 2,5 до 3,5%. Прежний прогноз допускал рост экономики максимум на 2%. Главным ограничителем назван дефицит трудовых ресурсов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,5–3,5%, следует из нового среднесрочного прогноза ЦБ, опубликованного после решения по ключевой ставке (она сохранена на уровне 16%).

Прежний (февральский) прогноз предполагал, что рост российского ВВП в 2024 году составит от 1 до 2%. Минэкономразвития на этой неделе повысило свой прогноз роста экономики до 2,8% в текущем году, а чуть ранее Международный валютный фонд улучшил оценку роста российской экономики до 3,2%.

«Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса», — комментируют в ЦБ.

Вместе с тем Банк России считает, что экономика «перегрета», то есть спрос опережает возможности предложения. «Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», — указывает регулятор.

На этом фоне прогноз по росту ВВП на 2025 год сохранен в диапазоне 1–2%.

Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг, констатирует ЦБ. «При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей», — говорится в его пресс-релизе.

Материал дополняется

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Банк России экономика России прогноз ключевая ставка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
На экс-замглаву отдела полиции Мытищ завели дело за покушение на взятку Общество, 14:38
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Видео Общество, 14:34
Медведев пообещал победу над теми, что «подменяет историю злобной ложью» Политика, 14:31
Как застраховаться от утечек данных: план действий Pro, 14:30
Исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 7 пожизненных сроков Политика, 14:30
РФС назвал ориентиром для возвращения сборной отбор на ЧМ-2030 Спорт, 14:22
Кремль заявил о планах выстраивать отношения с Европой на новых основах Политика, 14:15
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Бесплатные токены для заказавших смартфон от Solana окупили его стоимость Крипто, 14:08
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 14:06
Мирра Андреева одержала вторую подряд волевую победу на турнире в Мадриде Спорт, 14:03
Кабмин предложил разрешить приставам применять физическую силу и оружие Общество, 14:00
Защита потребует передать дело Иванова военным следователям Политика, 13:58
В ЦБ допустили рост российской экономики выше 3% в 2024 году Экономика, 13:55
Минэнерго не увидело причин для восстановления экспорта энергии в Китай Бизнес, 13:55