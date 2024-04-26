В ЦБ допустили рост российской экономики выше 3% в 2024 году

Банк России существенно поднял прогноз по росту ВВП России в 2024 году. Теперь это диапазон составляет от 2,5 до 3,5%. Прежний прогноз допускал рост экономики максимум на 2%. Главным ограничителем назван дефицит трудовых ресурсов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,5–3,5%, следует из нового среднесрочного прогноза ЦБ, опубликованного после решения по ключевой ставке (она сохранена на уровне 16%).

Прежний (февральский) прогноз предполагал, что рост российского ВВП в 2024 году составит от 1 до 2%. Минэкономразвития на этой неделе повысило свой прогноз роста экономики до 2,8% в текущем году, а чуть ранее Международный валютный фонд улучшил оценку роста российской экономики до 3,2%.

«Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса», — комментируют в ЦБ.

Вместе с тем Банк России считает, что экономика «перегрета», то есть спрос опережает возможности предложения. «Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», — указывает регулятор.

На этом фоне прогноз по росту ВВП на 2025 год сохранен в диапазоне 1–2%.

Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг, констатирует ЦБ. «При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей», — говорится в его пресс-релизе.

Материал дополняется