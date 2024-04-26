Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — гражданина Таджикистана Джумохона Бегиджоновича Курбонова, сообщил РБК источник, близкий к МВД, подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Задержанный — уроженец города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч.3 с. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку).

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

По делу о теракте уже задержали более 10 человек, включая четырех предполагаемых исполнителей – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

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