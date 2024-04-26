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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о планах выстраивать отношения с Европой на новых основах

Песков: Россия будет строить отношения с Европой на новых основах
Сюжет
Военная операция на Украине
После окончания военного конфликта Москвы и Киева отношения России с Европой не будут прежними, «никто этого не захочет», заявил Песков. Но, учитывая географическое положение, все равно «придется договариваться о том, как жить»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия после окончания военных действий на Украине будет выстраивать отношения с Европой «на новых основах». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Военный конфликт «рано или поздно завершится» успехом для Москвы, заявил Песков. По его словам, Россия не представляет угрозы для стран Европы и рассчитывает, «что и в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации». «Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить. Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков считает, что таких отношений, как ранее, построить уже не получится, «и никто этого не захочет, в первую очередь мы». Россия будет учитывать опыт отношения к ней со стороны стран Европы, подчеркнул он, но отметил, что «все равно географически мы никуда друг от друга не денемся, поэтому предстоит в любом случае отношения выстраивать на новых основах».

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Эмманюэль Макрон

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, анонсировавшего обсуждение общеевропейской оборонной инициативы. 25 апреля французский лидер выступил с речью в университете Сорбонны, в которой предупредил, что «Европа смертна и может умереть», а потому должна «показать, что она никогда не была вассалом Соединенных Штатов и также знает, как разговаривать с другими регионами».

Макрон вновь заявил о недопустимости победы России в военном конфликте с Украиной, призвал к укреплению оборонного сотрудничества с другими странами Европы, в том числе с Великобританией, и к созданию европейской академии для подготовки военных. Его поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. «Франция и Германия вместе хотят, чтобы Европа оставалась сильной. Ваша речь содержит хорошие импульсы для достижения этого», — написал он в X (бывшая Twitter).

Опасения по поводу угроз со стороны России и возможного конфликта с Москвой после окончания военных действий на Украине выражали несколько представителей руководства западных стран. Президент России Владимир Путин назвал подобные заявления «полной чушью», заявив, что у страны нет никаких причин и интересов воевать с членами НАТО. По словам Путина, ввязывание в «глобальную войну» не отвечает здравому смыслу. В похожем ключе высказывался министр обороны Сергей Шойгу. Песков ранее заявлял, что не Москва представляет угрозу для Европы, а наоборот.

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Дмитрий Песков Эмманюэль Макрон Европа Франция Военная операция на Украине
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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