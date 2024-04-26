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РФС утвердил «Лужники» местом проведения суперфинала Кубка России

Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в «Лужниках» 2 июня
Суперфинал Кубка страны пройдет 2 июня. Лужники примут решающий матч турнира третий год подряд
Фото: Дарья Исаева / rfs.ru
Фото: Дарья Исаева / rfs.ru

Исполком РФС утвердил место проведения решающего матча Кубка России по футболу. Суперфинал турнира примут «Лужники», сообщается на сайте РФС.

Ранее о том, что Суперфинал пройдет в «Лужниках», сообщал «РБК Спорт».

Матч пройдет 2 июня.

«Лужники» примут решающий матч Кубка страны третий год подряд. В прошлом сезоне трофей завоевал ЦСКА, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти.

Кубок России второй год подряд проводится по аналогичной киберспортивным турнирам системе double elimination (выбывание после двух поражений).

В суперфинале встретятся победители финалов в верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетках плей-офф.

В финале «пути РПЛ» сыграют «Зенит» и ЦСКА. В «пути регионов» финалисты определятся в противостояниях «Балтика» — «Ростов» и «Динамо» — «Спартак».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу Лужники
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