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«Яндекс» выпутался из кредитной истории
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Газета
«Яндекс» выпутался из кредитной истории
Газета № 052 (3219) (1809) Финансы,
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«Яндекс» выпутался из кредитной истории

Российская интернет-компания остановила свои скоринговые проекты
«Яндекс» перестал заниматься оценкой платежеспособности банковских клиентов по агрегированным данным об интернет-пользователях. ИT-компания сочла это направление слишком рискованным, говорят собеседники РБК
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены. «Яндекс» стремительно ушел с этого рынка, говорит один из собеседников РБК. Представитель компании подтвердил, что «Яндекс» в начале 2020 года решил не развивать это бизнес-направление.

Финансы
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В 2019 году «Яндекс» запустил скоринговые проекты с крупнейшими бюро кредитных историй — «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро (ОКБ). Совместный продукт ИT-компании и ОКБ назывался «Интернет-скоринг бюро». БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил свой скоринговый балл. Обе оценки «смешивались» и могли быть переданы в банк-кредитор по запросу. В конце 2019 года два банка, «Ренессанс Кредит» и Совкомбанк, тестировали продукт «Яндекса» и ОКБ. Старший вице-президент «Ренессанс Кредита» Григорий Шабашкевич не ответил на вопрос РБК, продолжает ли организация сотрудничать с «Яндексом», но сообщил, что «одновременное использование всех доступных сервисов экономически нецелесообразно: оценки, предоставляемые крупнейшими поставщиками, сильно коррелируют между собой». В Совкомбанке отказались от комментариев. В ОКБ и «Эквифаксе» не ответили на запросы РБК.

Почему ИT-компания отказалась заниматься скорингом

В «Яндексе» не назвали причину сворачивания проектов. «Для наших партнеров мы обеспечили условия, которые сделали процесс закрытия максимально прозрачным и комфортным. Также хотим подчеркнуть, что «Яндекс» никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных», — отметил представитель компании.

Компания пересмотрела свои взгляды на скоринг из-за репутационных рисков, утверждает источник РБК, знакомый с проектами. По его словам, тема передачи даже агрегированных и обезличенных данных о пользователях оказалась слишком чувствительной «в условиях, когда у компании такой флер социальной ответственности и технологичности». Он также подчеркивает, что концепция проектов не нарушала российское законодательство.

Финансы
Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

«Репутационные риски тут ни при чем, дело, скорее всего, в том, что схема не вполне соответствует законодательству в сфере защиты персональных данных», — полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Юрист отмечает, что даже если «Яндекс» анализирует обезличенные и агрегированные данные о пользователях, то при передаче скоринговых оценок в банки информация соотносится с конкретными заемщиками. «[Это] может вступать в противоречие с законом, если, конечно, сам субъект данных не дает согласия», — поясняет Бишенов.

Скоринг на базе больших данных — очень современное решение с большими перспективами, но с высокими рисками, констатирует руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин: «На сегодняшний день продукты, основанные на больших данных, находятся скорее в серой зоне в силу отсутствия соответствующего регулирования, что создает значительные репутационные риски для крупнейших компаний».

Поисковик и реклама на портале в 2020 году принесут «Яндексу» около 60% выручки, оценивает старший аналитик Газпромбанка Анна Куприянова. Риски оттока пользователей из-за недовольства скоринговыми проектами вряд ли могут напрямую сказаться на бизнес-показателях ИТ-компании, считает она. «Не первый раз «Яндекс» упоминается в контексте отслеживания или сбора каких-то данных о пользователях, и это логично, учитывая масштабы его деятельности, — подобные комментарии были, есть и будут. Понятно, что не у всех пользователей это вызывает позитивную реакцию. Возможно, подобное упоминание может краткосрочно добавить негативный сентимент в отношении компании или динамики цены ее акций, но в долгосрочном периоде это вряд ли повлияет на их бизнес», — заключает аналитик.

Общество
«Яндекс» оценил соблюдение самоизоляции в России «на троечку» Фото: Андрей Любимов / РБК

Автор: Юлия Кошкина.
При участии: Анна Балашова.
Теги: Банки , скоринг , Яндекс , БКИ
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