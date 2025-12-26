МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Несовершеннолетние россияне с 20 января 2026 года смогут выезжать за границу только по загранпаспорту. Об этом напомнила Федеральная миграционная служба МВД в телеграм-канале.

С 20 января 2026 года из перечня документов, по которым дети до 18 лет могут пересекать границу, исключат свидетельство о рождении. «Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку», — призвала миграционная служба.

Ранее по свидетельству о рождении дети до 18 лет могли пересечь границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией. При этом российские граждане старше 14 лет все также могут проехать в эти страны по внутреннему паспорту.

Новые правила пересечения границы одобрили летом 2025 года. Изменения внесли в ст. 9 и 30 закона «О Государственной границе Российской Федерации» и закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Как уточнили в МИДе России, дети, которые выехали за рубеж по свидетельству о рождению до 20 января 2026, смогут вернуться в Россию по этому же документу.