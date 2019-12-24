«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» совместно с крупными бюро кредитных историй предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков. Для анализа учитываются более 1000 показателей

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«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс». Об этом проекте РБК рассказали два источника на рынке, информацию подтвердили представители Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое сотрудничает с IT-компанией, и «Яндекса». Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро. Представитель «Эквифакса» отказался от комментариев, «Яндекс» факт сотрудничества подтвердил.

Как это работает с ОКБ

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступ к данным друг друга.

«Подробнее о том, как «Яндекс» и кредитные бюро будут оценивать заёмщиков, читайте в материале РБК Pro»

БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Скоринг проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса», говорится в презентации. Далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл предоставляет в банк. ОКБ отмечает, что модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.