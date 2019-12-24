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«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
«Яндекс» совместно с крупными бюро кредитных историй предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков. Для анализа учитываются более 1000 показателей
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс». Об этом проекте РБК рассказали два источника на рынке, информацию подтвердили представители Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое сотрудничает с IT-компанией, и «Яндекса». Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро. Представитель «Эквифакса» отказался от комментариев, «Яндекс» факт сотрудничества подтвердил.

Как это работает с ОКБ

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступ к данным друг друга.

«Подробнее о том, как «Яндекс» и кредитные бюро будут оценивать заёмщиков, читайте в материале РБК Pro»

БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Скоринг проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса», говорится в презентации. Далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл предоставляет в банк. ОКБ отмечает, что модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

Что банки смогут узнать о клиентах

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д-билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. IT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — отметил представитель «Яндекса». Он подчеркнул, что результат не является руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ. «Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях», — заявили в «Яндексе».

Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в хэшированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчеркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос и не передает данные клиентов кому-либо.

Партнерам данные пользователей не передаются, указали в пресс-службе «Яндекса».

Зачем это нужно банкам

Скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алексей Богомолов. Несколько банков сейчас используют сервис в тестовом режиме, заявил Александрович. Он не назвал число участников, но сообщил, что среди них нет Сбербанка (ОКБ принадлежит кредитной организации). РБК направил запрос в 20 крупнейших банков, пять из них подтвердили существование проекта.

  • «Мы тестировали сервис, но на данный момент в принятии решений его не используем», — сообщил РБК представитель «Ренессанс Кредита».
  • В Совкомбанке заявили, что получили доступ к тестированию продукта.
  • Росбанк заинтересован в этом сервисе, отметил начальник управления аналитики департамента розничных рисков кредитной организации Левон Торозян.
  • ВТБ «знает о данной инициативе и поддерживает создание нового сервиса», отмечает представитель банка.
  • Альфа-банк не использует скоринговый продукт «Яндекса», но считает его перспективным. «Сервис позволяет банку точнее оценить риск клиента — чем чем больше данных, тем точнее скоринг», — говорит представитель Альфа-банка.
  • «Открытие» использует сервис, схожий со скорингом «Яндекса», сообщил замдиректора департамента анализа розничных рисков банка Виталий Украинский. Он подчеркнул, что для подобного скоринга требуется согласие заемщика.
  • Дополнительные данные могут существенно помочь при моделировании некоторых продуктов, признает директор розничных кредитных рисков банка «Ак Барс» Алексей Бакулин. Он не ответил, тестирует ли «Ак Барс» сервис «Яндекса» и ОКБ, но подчеркнул, что банк «использует и проверяет все возможные источники легальных данных».
  • Райффайзенбанк отказался от комментариев, остальные игроки не ответили на запрос РБК.

Есть ли юридические риски

При скоринге обезличенные данные «перестают быть обезличенными, поскольку описывают поведение в сети конкретного лица, а почта и номер телефона уже не могут рассматриваться сами по себе, поскольку в этом процессе идентифицируют не абстрактное, а совершенно конкретный субъект — заемщика», — замечает управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Скоринг по обезличенным данным не дает представление о поведении в сети конкретного человека, полагает руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова, но дальнейшая обработка такой информации может требовать согласия пользователей. В соглашениях должны указываться «цели обработки и перечень действий, которые допускается совершать», подчеркивает она.

Для получения совместного скоринга от Объединенного кредитного бюро и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку персональных данных, говорит гендиректор бюро Артур Александрович.

Использование обезличенных данных в скоринге не противоречит закону, но не страхует компании от исков и репутационного риска, уточняет управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике «Яндекса» бары, клиент может это посчитать поводом для иска».

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Анна Балашова
Теги: банки, Яндекс, Кредиты
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