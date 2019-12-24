«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Что банки смогут узнать о клиентах
Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д-билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. IT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — отметил представитель «Яндекса». Он подчеркнул, что результат не является руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ. «Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях», — заявили в «Яндексе».
Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в хэшированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчеркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос и не передает данные клиентов кому-либо.
Партнерам данные пользователей не передаются, указали в пресс-службе «Яндекса».
Скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алексей Богомолов. Несколько банков сейчас используют сервис в тестовом режиме, заявил Александрович. Он не назвал число участников, но сообщил, что среди них нет Сбербанка (ОКБ принадлежит кредитной организации). РБК направил запрос в 20 крупнейших банков, пять из них подтвердили существование проекта.
- «Мы тестировали сервис, но на данный момент в принятии решений его не используем», — сообщил РБК представитель «Ренессанс Кредита».
- В Совкомбанке заявили, что получили доступ к тестированию продукта.
- Росбанк заинтересован в этом сервисе, отметил начальник управления аналитики департамента розничных рисков кредитной организации Левон Торозян.
- ВТБ «знает о данной инициативе и поддерживает создание нового сервиса», отмечает представитель банка.
- Альфа-банк не использует скоринговый продукт «Яндекса», но считает его перспективным. «Сервис позволяет банку точнее оценить риск клиента — чем чем больше данных, тем точнее скоринг», — говорит представитель Альфа-банка.
- «Открытие» использует сервис, схожий со скорингом «Яндекса», сообщил замдиректора департамента анализа розничных рисков банка Виталий Украинский. Он подчеркнул, что для подобного скоринга требуется согласие заемщика.
- Дополнительные данные могут существенно помочь при моделировании некоторых продуктов, признает директор розничных кредитных рисков банка «Ак Барс» Алексей Бакулин. Он не ответил, тестирует ли «Ак Барс» сервис «Яндекса» и ОКБ, но подчеркнул, что банк «использует и проверяет все возможные источники легальных данных».
- Райффайзенбанк отказался от комментариев, остальные игроки не ответили на запрос РБК.
Есть ли юридические риски
При скоринге обезличенные данные «перестают быть обезличенными, поскольку описывают поведение в сети конкретного лица, а почта и номер телефона уже не могут рассматриваться сами по себе, поскольку в этом процессе идентифицируют не абстрактное, а совершенно конкретный субъект — заемщика», — замечает управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов.
Скоринг по обезличенным данным не дает представление о поведении в сети конкретного человека, полагает руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова, но дальнейшая обработка такой информации может требовать согласия пользователей. В соглашениях должны указываться «цели обработки и перечень действий, которые допускается совершать», подчеркивает она.
Для получения совместного скоринга от Объединенного кредитного бюро и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку персональных данных, говорит гендиректор бюро Артур Александрович.
Использование обезличенных данных в скоринге не противоречит закону, но не страхует компании от исков и репутационного риска, уточняет управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике «Яндекса» бары, клиент может это посчитать поводом для иска».