Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки с 1 апреля будут автоматически уведомлять ФНС об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков, а также об операциях по ним при налоговой проверке. До сих пор такой порядок действовал для банковских счетов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

Норма будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков как с полной, так и с упрощенной идентификацией держателя. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

Банки уже в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.