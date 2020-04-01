Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян
Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
Норма будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков как с полной, так и с упрощенной идентификацией держателя. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.
Банки уже в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.
Согласно данным ЦБ, по итогам 2019 года в России было открыто 534,6 млн электронных кошельков, из них 17,1 млн персонифицированных. За год россияне совершили по ним 2,8 млрд операций на общую сумму 1,9 трлн руб. Больше половины от объема операций пришлось на персонифицированные кошельки — 1,1 трлн руб., так как операции по анонимным кошелькам ограничены лимитом и функционалом.
Первоначально все кошельки открываются как анонимные. Для прохождения упрощенной идентификации клиентам нужно указать при открытии кошелька фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Полная идентификация требует присутствия клиента в офисе компании для подтверждения личности. Лидером по количеству электронных кошельков является «Яндекс.Деньги» (основной акционер — Сбербанк с долей 75% минус 1 руб.) — в 2018 году через сервис расплачивались 48,5% пользователей этой услуги. Далее следуют WebMoney (38,9%), PayPal (38,6%) и QIWI (36,2%), следует из данных Mediascope. Чаще всего электронные кошельки используются для оплаты заказов в интернет-магазинах, мобильной связи, денежных переводов, для покупки контента (музыки, книг, мобильных приложений) или оплаты дополнительных опций соцсетей.