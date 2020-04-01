Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Режим самоизоляции ввели в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом Общество, 01:14 ВОЗ исключила «европейский» сценарий пандемии в России Общество, 01:00 В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина Общество, 00:51 ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса Общество, 00:43 В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом Общество, 00:29 Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Экономика, 00:09 Что изменится в российских законах в апреле 2020 года Общество, 00:00 Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян Финансы, 00:00 Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие Бизнес, 00:00 Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства Политика, 00:00 В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом Общество, 31 мар, 23:31 Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хомс Общество, 31 мар, 23:29 Сыгравший майора Эматта в «Звездных войнах» актер умер от коронавируса Общество, 31 мар, 23:23 Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек Общество, 31 мар, 23:14
Финансы ,  
0 

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки с 1 апреля будут автоматически уведомлять ФНС об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков, а также об операциях по ним при налоговой проверке. До сих пор такой порядок действовал для банковских счетов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

Норма будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков как с полной, так и с упрощенной идентификацией держателя. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

Банки уже в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.

В России запретят анонимное пополнение кошельков «Яндекс.Деньги» и QIWI
Финансы

Согласно данным ЦБ, по итогам 2019 года в России было открыто 534,6 млн электронных кошельков, из них 17,1 млн персонифицированных. За год россияне совершили по ним 2,8 млрд операций на общую сумму 1,9 трлн руб. Больше половины от объема операций пришлось на персонифицированные кошельки — 1,1 трлн руб., так как операции по анонимным кошелькам ограничены лимитом и функционалом.

Первоначально все кошельки открываются как анонимные. Для прохождения упрощенной идентификации клиентам нужно указать при открытии кошелька фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Полная идентификация требует присутствия клиента в офисе компании для подтверждения личности. Лидером по количеству электронных кошельков является «Яндекс.Деньги» (основной акционер — Сбербанк с долей 75% минус 1 руб.) — в 2018 году через сервис расплачивались 48,5% пользователей этой услуги. Далее следуют WebMoney (38,9%), PayPal (38,6%) и QIWI (36,2%), следует из данных Mediascope. Чаще всего электронные кошельки используются для оплаты заказов в интернет-магазинах, мобильной связи, денежных переводов, для покупки контента (музыки, книг, мобильных приложений) или оплаты дополнительных опций соцсетей.

Фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения. Во-вторых, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Электронные кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков и терроризма, сообщил ранее РБК и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для усиления контроля над ними законодатели в прошлом году запретили снимать и вносить наличные на анонимные электронные кошельки.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Федеральная налоговая служба, переводы
Материалы по теме
В России запретят анонимное пополнение кошельков «Яндекс.Деньги» и QIWI
Финансы
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter