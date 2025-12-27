Путин поздравил сотрудников МЧС с днем спасателя
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с днем спасателя. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.
«Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей», — сказал Путин.
По словам президента, техническая оснащенность и уровень подготовки сотрудников МЧС растут ежегодно, а российская спасательная структура является одной из наиболее эффективных в мире. Он подчеркнул, что большое внимание ведомство уделяет предотвращению катастроф, в том числе при помощи космического мониторинга, а в его работе задействуют программы с искусственным интеллектом.
День спасателя в России отмечают 27 декабря. Указ об учреждении праздника подписал президент России Борис Ельцин в 1995 году. В этом году МЧС также отмечает 35-летие.
Как отметил Путин, основные ресурсы МЧС направлены на обеспечение безопасности внутри страны, но в последнее время российские спасатели провели более 600 операций за ее пределами. Путин подчеркнул, что за 35 лет существования министерства были спасены сотни тысяч жизней.
Отдельно президент выделил труд медиков и психологов, работающих в системе МЧС, а также поблагодарил сотрудников ведомства, задействованных в специальной военной операции.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с Путиным рассказал, что в регионе разминировали 92 населенных пункта и обезвредили почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов. В работе задействованы сотрудники МЧС, инженерные войска, Росгвардия, и инженерные подразделения Вооруженных сил КНДР, добавил он.
