 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин поздравил сотрудников МЧС с днем спасателя

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с днем спасателя. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей», — сказал Путин.

По словам президента, техническая оснащенность и уровень подготовки сотрудников МЧС растут ежегодно, а российская спасательная структура является одной из наиболее эффективных в мире. Он подчеркнул, что большое внимание ведомство уделяет предотвращению катастроф, в том числе при помощи космического мониторинга, а в его работе задействуют программы с искусственным интеллектом.

День спасателя в России отмечают 27 декабря. Указ об учреждении праздника подписал президент России Борис Ельцин в 1995 году. В этом году МЧС также отмечает 35-летие.

Путин поздравил Ельцин-центр с юбилеем
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Как отметил Путин, основные ресурсы МЧС направлены на обеспечение безопасности внутри страны, но в последнее время российские спасатели провели более 600 операций за ее пределами. Путин подчеркнул, что за 35 лет существования министерства были спасены сотни тысяч жизней.

Отдельно президент выделил труд медиков и психологов, работающих в системе МЧС, а также поблагодарил сотрудников ведомства, задействованных в специальной военной операции.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с Путиным рассказал, что в регионе разминировали 92 населенных пункта и обезвредили почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов. В работе задействованы сотрудники МЧС, инженерные войска, Росгвардия, и инженерные подразделения Вооруженных сил КНДР, добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Путин поздравления МЧС спасатели
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Политика
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В Белоруссии определили районы боевого патрулирования «Орешника» Политика, 02:08
Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом Политика, 01:48
Трамп увидел шанс достичь мирной сделки на встрече с Зеленским Политика, 01:45
Путин поздравил сотрудников МЧС с днем спасателя Общество, 01:07
На Украине начали рассекречивать данные по ископаемым после сделки с США Политика, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Умер участник рок-группы The Cure Перри Бэмоунт Общество, 00:14
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп скептически оценил представленный Зеленским мирный план Политика, 26 дек, 23:39
Рябков заявил о желании России видеть Украину дружественной страной Политика, 26 дек, 23:27
Трамп анонсировал разговор с Путиным Политика, 26 дек, 23:22
МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей Общество, 26 дек, 22:56
В Киеве взорвался пассажирский автобус Общество, 26 дек, 22:49
В парижском метро мужчина с ножом напал на трех женщин Общество, 26 дек, 22:35