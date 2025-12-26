Карлсен и россиянин завершили в лидерах первый день ЧМ по рапиду

Карлсен и россиянин Артемьев завершили в лидерах первый день ЧМ по рапиду

Норвежец, Владислав Артемьев, индийцы Гукеш Доммараджу и Арджун Эригайси, а также француз Максим Вашье-Лаграв в пяти первых партиях чемпионата мира по быстрым шахматам в Дохе набрали по 4,5 очка

Магнус Карлсен (Фото: IMAGO / Seshadri Sukumar / Global Look Press)

Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Владислав Артемьев делят первое место по итогам первого игрового дня на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходит в Дохе (Катар).

16-й чемпион мира по классическим шахматам и россиянин в пяти первых партиях набрали по 4,5 очка. Столько же у Гукеша Доммараджу (Индия), Арджуна Эригайси (Индия) и Максима Вашье-Лаграва (Франция).

Всего на турнире будет сыграно 13 туров, по итогам которых определится победитель. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.

В женском турнире после первых четырех туров лидирует Чжу Цзиньэр (Китай), выигравшая все партии. На пол-очка отстают семь участниц, среди которых россиянка Александра Горячкина.

Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 47 российских шахматистов. Общий призовой фонд — €1 млн. В прошлом году ЧМ по рапиду выиграл россиянин Володар Мурзин, по блицу — Карлсен.