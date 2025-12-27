 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На Украине начали рассекречивать данные по ископаемым после сделки с США

После заключения с США сделки по редкоземельным металлам власти Украины приняли решение рассекретить данные о запасах почти всех критически важных ископаемых за исключением урана, рассказала глава НАДПУ

После заключения сделки по редкоземельным металлам с США на Украине произошел ряд изменений в этой области, важнейшее из которых — решение правительства рассекречивать информацию о запасах критически важных и стратегических сырьевых материалах. Об этом рассказала глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак в интервью УНИАН.

По ее словам, правительство и Служба безопасности Украины (СБУ) рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых: алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий, рассеянные элементы. Также отдельно принято решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, таллия, теллура и цезия, добавила Оринчак.

Единственное полезное ископаемое, данные по которому остаются засекреченными, — уран и урановые руды. Однако решение о снятии секретности может быть принято и в отношении них, поделилась глава НАДПУ. Она сообщила, что в настоящее время под руководством министерства экономики разрабатывается «стратегия критических минералов», которая будет утверждена постановлением правительства. В разработке участвует в том числе НАДПУ.

«Проект стратегии будет стимулировать изучение, добычу и переработку до готового продукта в сфере критического сырья и содержит операционный план мероприятий на период 2026-2030 гг., и одним из мероприятий в будущей стратегии сейчас обсуждается вариант снятия секретности и в отношении урана», — говорит Оринчак.

Она подчеркивает, что это очень важно для отрасли, поскольку строгое ограничение доступа к данным о запасах минералов задерживали инвестиции. Кроме того, со слов Оринчак, это затрудняло выполнение соглашения с США.

Россия и Китай обсудили разработку месторождений редкоземельных металлов
Политика
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

В начале февраля президент США Дональд Трамп сообщил о планах заключить с Киевом сделку, по которой Вашингтон получает доступ к редкоземельным металлам в обмен на помощь. После трех месяцев переговоров, в ходе которых сделка была под угрозой срыва из-за разногласий сторон, они подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления

Документ подразумевает, что в рамках партнерства Украина дает США доступ к разведыванию своих природных ресурсов. Согласно ему, Киев будет направлять 50% с доходов от предоставления ренты; вклад Вашингтона будет определяться с учетом предоставления военной помощи.

Летом США изменили механизм предоставления военной помощи Украине: Вашингтон продает вооружение для Киева НАТО. Москва осуждает поставки оружия Киеву.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Мартынова
Редкоземельные металлы рассекречивание СБУ
