Рябков заявил о желании России видеть Украину дружественной страной
Россия хотела бы видеть Украину дружественной страной, нужно постараться, чтобы этот момент приблизился. Об этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Очень хотелось бы видеть Украину дружественной [для] России страной», — сказал замминистра.
Рябков отметил, что Россия хочет, чтобы на Украине восстановили и гарантировали права русских и русскоязычных граждан, а также права Русской православной церкви. По его словам, сейчас Киев занимается ликвидацией всего, что можно отнести «даже не к коммунистическому», а общему наследию двух стран.
«Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — заключил Рябков.
В интервью телеканалу замглавы МИД также заявил, что разрешение украинского конфликта по-настоящему приблизилось, заключение договоренности зависит от работы России и «политической воли другой стороны». При этом он подчеркнул, что Украина и ее европейские партнеры не нацелены на соглашение, а «удвоили усилия для того, чтобы ее [договоренность] торпедировать».
Кроме того, Рябков отметил, что некорректно называть конкретные даты урегулирования конфликта, а установление дедлайнов не помогает реальной работе.
