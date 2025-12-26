Россия хотела бы видеть Украину дружественной страной, нужно постараться, чтобы этот момент приблизился. Об этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень хотелось бы видеть Украину дружественной [для] России страной», — сказал замминистра.

Рябков отметил, что Россия хочет, чтобы на Украине восстановили и гарантировали права русских и русскоязычных граждан, а также права Русской православной церкви. По его словам, сейчас Киев занимается ликвидацией всего, что можно отнести «даже не к коммунистическому», а общему наследию двух стран.

«Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — заключил Рябков.

В интервью телеканалу замглавы МИД также заявил, что разрешение украинского конфликта по-настоящему приблизилось, заключение договоренности зависит от работы России и «политической воли другой стороны». При этом он подчеркнул, что Украина и ее европейские партнеры не нацелены на соглашение, а «удвоили усилия для того, чтобы ее [договоренность] торпедировать».

Кроме того, Рябков отметил, что некорректно называть конкретные даты урегулирования конфликта, а установление дедлайнов не помогает реальной работе.