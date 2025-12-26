 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рябков заявил о желании России видеть Украину дружественной страной

Замглавы МИД Рябков: Россия хочет видеть Украину дружественным государством
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия хотела бы видеть Украину дружественной страной, нужно постараться, чтобы этот момент приблизился. Об этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень хотелось бы видеть Украину дружественной [для] России страной», — сказал замминистра.

Рябков отметил, что Россия хочет, чтобы на Украине восстановили и гарантировали права русских и русскоязычных граждан, а также права Русской православной церкви. По его словам, сейчас Киев занимается ликвидацией всего, что можно отнести «даже не к коммунистическому», а общему наследию двух стран.

«Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — заключил Рябков.

Рябков призвал не называть конкретных сроков урегулирования на Украине
Политика
Фото:Reuters

В интервью телеканалу замглавы МИД также заявил, что разрешение украинского конфликта по-настоящему приблизилось, заключение договоренности зависит от работы России и «политической воли другой стороны». При этом он подчеркнул, что Украина и ее европейские партнеры не нацелены на соглашение, а «удвоили усилия для того, чтобы ее [договоренность] торпедировать».

Кроме того, Рябков отметил, что некорректно называть конкретные даты урегулирования конфликта, а установление дедлайнов не помогает реальной работе.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Россия Украина диалог российско-украинские отношения украинский конфликт
