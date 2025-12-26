 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Петербурге пресекли собрание поддерживавшей Украину секты

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Силовики в Санкт-Петербурге 25 декабря пресекли собрание секты «Школа единого принципа», проходившее в Адмиралтейском районе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры и 78.ru со ссылкой на источник.

По данным собеседника «РИА Новости», в собрании участвовало около 70 человек из разных регионов России. В их отношении проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207.3 Уголовного кодекса о фейках об армии. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на десять лет.

«Лидеры группы открыто заявляют о том, что «русские военные — орки, ватники», «военнослужащие Украины — это светлые силы», — рассказал собеседник агентства. По его данным, члены секты на собраниях обсуждают спецоперацию и молятся за здоровье украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, члены секты составили график, по которому сектанты, сменяя друг друга, круглосуточно молятся «о защите россиян от мобилизации», передает 78.ru.

Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор
Общество
Сергей Тороп (Виссарион)

По словам источника 78.ru, секта занимается «духовным пробуждением» и обучением целительству.

Согласно информации на сайте организации «Школа единого принципа», она появилась в конце ХХ века, действует в России и на Украине. В частности, на территории Украины, согласно информации с сайта организации, проходят семинары. «Здесь раскрываются в современной образной системе механизмы происходящего в мире и даются методики для внутреннего духовного взросления», — гласит описание секты. Основательницей секты является Ольга Асауляк, которую последователи описывают как «мистика, поэтессу, человека, приведшего к осознанной вере десятки тысяч людей». Она родилась в Одессе в 1955 году и умерла в 2018-м в возрасте 63 лет. «Блокнот Донецк» писал, что в 2009 году в Донецкой области она из последовательниц секты, 39-летняя женщина, покончила с собой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Егор Алимов
секта Санкт-Петербург Украина
Материалы по теме
Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор
Общество
Основателя запрещенной секты «Фалуньгун» приговорили к 4 годам колонии
Общество
В Аргентине основателя секты «Ашрам Шамбалы» обвинили в торговле людьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей Общество, 22:56
В Киеве взорвался пассажирский автобус Общество, 22:49
В парижском метро мужчина с ножом напал на трех женщин Общество, 22:35
Рябков заявил об отказе США от возобновления авиасообщения с Россией Политика, 22:33
В ГТЛК допустили IPO своего железнодорожного бизнеса на горизонте 1-2 лет
РАДИО
 Инвестиции, 22:33
Как искусственный интеллект повышает безопасность предприятий Отрасли, 22:14
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 22:13
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Бывшему воронежскому ректору дали 8 лет по делу о взятке и порнографии Общество, 22:12
В Петербурге пресекли собрание поддерживавшей Украину секты Политика, 22:01
Карлсен и россиянин завершили в лидерах первый день ЧМ по рапиду Спорт, 21:46
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Euractiv узнал дедлайн согласования Европой гарантий для Украины Политика, 21:29
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 21:24