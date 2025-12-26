В Петербурге пресекли собрание поддерживавшей Украину секты

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Силовики в Санкт-Петербурге 25 декабря пресекли собрание секты «Школа единого принципа», проходившее в Адмиралтейском районе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры и 78.ru со ссылкой на источник.

По данным собеседника «РИА Новости», в собрании участвовало около 70 человек из разных регионов России. В их отношении проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207.3 Уголовного кодекса о фейках об армии. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на десять лет.

«Лидеры группы открыто заявляют о том, что «русские военные — орки, ватники», «военнослужащие Украины — это светлые силы», — рассказал собеседник агентства. По его данным, члены секты на собраниях обсуждают спецоперацию и молятся за здоровье украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, члены секты составили график, по которому сектанты, сменяя друг друга, круглосуточно молятся «о защите россиян от мобилизации», передает 78.ru.

По словам источника 78.ru, секта занимается «духовным пробуждением» и обучением целительству.

Согласно информации на сайте организации «Школа единого принципа», она появилась в конце ХХ века, действует в России и на Украине. В частности, на территории Украины, согласно информации с сайта организации, проходят семинары. «Здесь раскрываются в современной образной системе механизмы происходящего в мире и даются методики для внутреннего духовного взросления», — гласит описание секты. Основательницей секты является Ольга Асауляк, которую последователи описывают как «мистика, поэтессу, человека, приведшего к осознанной вере десятки тысяч людей». Она родилась в Одессе в 1955 году и умерла в 2018-м в возрасте 63 лет. «Блокнот Донецк» писал, что в 2009 году в Донецкой области она из последовательниц секты, 39-летняя женщина, покончила с собой.